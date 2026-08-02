Brusnengo inaugura il primo asilo nido green del Biellese: un investimento sul futuro delle famiglie FOTO e VIDEO

Una giornata di festa per Brusnengo, che ieri ha inaugurato ufficialmente il nuovo asilo nido comunale, il primo "green" del Biellese. La struttura, realizzata grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rappresenta un importante investimento per il futuro del territorio e delle giovani famiglie. Alla cerimonia hanno preso parte numerosi cittadini, diversi sindaci del territorio, il comandante della locale Stazione dei Carabinieri e il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.

Ad aprire gli interventi è stato il sindaco Fabrizio Bertolino, che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera. Un riconoscimento particolare è stato rivolto a chi ha seguito il complesso iter amministrativo necessario per accedere ai finanziamenti del PNRR e alla Prefettura, con un sentito ringraziamento alla dottoressa Lanini, il cui supporto è stato determinante per portare a termine con successo la parte burocratica del progetto.

Il primo cittadino ha poi spiegato le motivazioni che hanno spinto l'amministrazione a investire nella realizzazione di un asilo nido in un periodo caratterizzato dal calo demografico. La struttura, infatti, rappresenta un tassello di un progetto più ampio: creare un percorso educativo continuo, dal nido fino alla scuola secondaria di primo grado, all'interno di un unico polo scolastico di qualità, capace di offrire servizi qualificati e di attrarre famiglie anche dai comuni vicini.

A sottolineare il valore dell'iniziativa è stato anche il dirigente scolastico Aldo Ferdani, che ha evidenziato come questo nuovo investimento contribuirà a rafforzare ulteriormente il polo scolastico di Brusnengo, già oggi punto di riferimento per numerosi studenti provenienti anche da altri centri del territorio.

La gestione del nuovo asilo sarà affidata al "Nido dei Piccoli", rappresentato durante la cerimonia da Arianna Bonenti, intervenuta per illustrare la filosofia educativa che accompagnerà l'attività della struttura.

Le caratteristiche del nuovo edificio sono state invece illustrate dagli architetti Silvano Sessa, Filippo Chiocchetti e Marco Chiggioni, progettisti dell'opera. Il nuovo asilo è stato concepito secondo criteri di sostenibilità ambientale che lo rendono un caso unico nel Biellese: sistemi costruttivi a basso impatto ambientale, elevata efficienza energetica, utilizzo di materiali ecosostenibili e una gestione attenta delle risorse sono gli elementi distintivi della struttura, che potrà accogliere inizialmente tra i 15 e i 18 bambini.

A prendere la parola è stato quindi il ministro Gilberto Pichetto, che ha espresso soddisfazione per il completamento dell'opera finanziata attraverso il PNRR, complimentandosi con l'amministrazione comunale per aver raggiunto l'obiettivo. Nel suo intervento ha sottolineato come la scelta di investire in un asilo nido rappresenti una risposta concreta alle esigenze dei piccoli comuni.

"La sfida – ha affermato – è mantenere le persone sui nostri territori creando le condizioni migliori in termini di trasporti e servizi. Chi sceglie di vivere nei nostri paesi deve poter contare sugli stessi servizi disponibili nei centri più grandi, così da contrastare lo spopolamento. Mi occupo di ambiente e vedere realizzata una struttura progettata nel rispetto della sostenibilità mi rende doppiamente soddisfatto."

Uno dei momenti più significativi della cerimonia è stato quello dedicato all'intitolazione dell'asilo nido a Emilia Giuliano in Cerrone, storica maestra molto amata dalla comunità. A ricordarne la figura, con parole cariche di emozione, sono state Anna e Carola Cerrone, che hanno tracciato il ricordo di una donna capace di lasciare un segno profondo nell'educazione di tante generazioni di bambini.

La mattinata è quindi proseguita con il tradizionale taglio del nastro, lo scoprimento della targa commemorativa dedicata a Emilia Giuliano in Cerrone e la benedizione dei nuovi locali impartita da don Jarek. Successivamente i presenti hanno potuto visitare gli spazi del nuovo asilo, apprezzandone gli ambienti moderni e le soluzioni adottate per garantire comfort, sicurezza e sostenibilità.

Con questa inaugurazione Brusnengo compie un passo importante verso il futuro. Il nuovo asilo nido non rappresenta soltanto una moderna struttura educativa, ma un investimento strategico per sostenere le famiglie, rafforzare il polo scolastico del paese e offrire un servizio capace di contribuire alla vitalità del territorio negli anni a venire. La cerimonia si è conclusa in un clima di festa con un ricco buffet, occasione per condividere con la comunità un traguardo destinato a lasciare un segno nel futuro del paese.