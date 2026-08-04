Entusiasmo, amicizia e partecipazione: a Gifflenga il centro estivo è promosso a pieni voti FOTO

Con la giornata di venerdì scorso si è chiuso il campus estivo sportivo di Gifflenga, dedicato principalmente ai ragazzi delle elementari e medie e organizzato dall’ASD Splendor 1922 con il patrocinio del comune di Gifflenga. Si è tenuto nel polivalente del paese dove si sono praticate le attività sportive con spazi in piscina e gite nei giorni di lunedì e venerdì. Tra queste, figurano le tappe a Caprile, Bielmonte, Trappa e Lago di Viverone. L’ultima settimana è stata dedicata ai giochi sportivi a coppie vinti da Beatrice Mongiovetti e Gregorio Manuello.

Visibilmente soddisfatto il sindaco Elisa Pollero: “Con la conclusione del centro estivo organizzato da Splendor desidero esprimere, a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità di Gifflenga, un sincero ringraziamento e i più vivi complimenti agli organizzatori e agli educatori. Grazie alla loro professionalità e al loro entusiasmo, bambini e ragazzi hanno trascorso settimane ricche di attività coinvolgenti, pensate per le diverse fasce d’età, con particolare attenzione al gioco, al movimento, all’attività fisica e alla socializzazione. Un sentito ringraziamento va al comune di Buronzo per la preziosa collaborazione e per il servizio di scuolabus che ha permesso ai partecipanti di raggiungere la piscina e partecipare alle gite in sicurezza”.

E aggiunge: “Quest’anno il centro estivo ha compiuto un importante passo avanti: dopo l’esperienza dello scorso anno, limitata al pomeriggio, è stato proposto con orario full time, offrendo alle famiglie un servizio ancora più completo. Una sfida organizzativa affrontata con successo, di cui siamo particolarmente soddisfatti. Per Gifflenga è un orgoglio poter garantire un servizio così importante. L’area polifunzionale si è dimostrata ancora una volta uno spazio sicuro e funzionale mentre il ristorante Petite Taverne ha assicurato un prezioso supporto nella preparazione dei pasti. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa bella esperienza. E, come si legge sulle magliette ufficiali del Centro Estivo, ‘Siamo uno Splendor… e!’. Uno slogan che racconta perfettamente lo spirito di queste settimane: entusiasmo, amicizia e voglia di crescere insieme”.