 / CRONACA

CRONACA | 05 agosto 2026, 20:00

Scivola in un canale, soccorso un uomo a Salussola dai Vigili del Fuoco

Presente anche il 118, sembra che abbia riportato ferite da codice rosso.

Scivola in un canale, soccorso un uomo a Salussola dai Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Scivola in un canale, soccorso un uomo a Salussola dai Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Vigili del Fuoco in azione nel comune di Salussola per soccorrere una persona caduta in canale. 

L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, 5 agosto, nei pressi della SP 312, nel territorio di Vigellio: le informazioni sono piuttosto frammentarie ma stando alle prime ricostruzioni un uomo sarebbe scivolato lungo un corso d’acqua e sarebbe finito in una scarpata a due metri di profondità. 

Sul posto, oltre alle squadre di Biella, sono giunti anche gli operatori SAF (Speleo Alpino Fluviale) che, attraverso le consuete tecniche di recupero, sono riusciti a stabilizzare il signore e affidarlo alle cure del personale sanitario del 118. 

In seguito è stato trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso. Sembra che abbia riportato ferite da codice rosso. 

Dopo i casi di Oneglie, Chiavazza e Occhieppo Superiore un altro intervento di soccorso per persone trovatesi in difficoltà in prossimità dei corsi d’acqua della nostra provincia. Da qui l'appello a prestare la massima attenzione.

News collegate:
 Ferito sul greto del torrente Elvo, soccorso un uomo a Occhieppo Superiore - 04-08-26 19:30
 Torrente in piena anche in Valle Cervo, soccorso un uomo dai Vigili del Fuoco - 03-08-26 20:30
 Biella, sei giovani bloccati dalla piena improvvisa del torrente Cervo: tratti in salvo dal Drago dei Vigili del Fuoco FOTO e VIDEO - 03-08-26 19:30

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore