Scivola in un canale, soccorso un uomo a Salussola dai Vigili del Fuoco

Vigili del Fuoco in azione nel comune di Salussola per soccorrere una persona caduta in canale.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, 5 agosto, nei pressi della SP 312, nel territorio di Vigellio: le informazioni sono piuttosto frammentarie ma stando alle prime ricostruzioni un uomo sarebbe scivolato lungo un corso d’acqua e sarebbe finito in una scarpata a due metri di profondità.

Sul posto, oltre alle squadre di Biella, sono giunti anche gli operatori SAF (Speleo Alpino Fluviale) che, attraverso le consuete tecniche di recupero, sono riusciti a stabilizzare il signore e affidarlo alle cure del personale sanitario del 118.

In seguito è stato trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso. Sembra che abbia riportato ferite da codice rosso.

Dopo i casi di Oneglie, Chiavazza e Occhieppo Superiore un altro intervento di soccorso per persone trovatesi in difficoltà in prossimità dei corsi d’acqua della nostra provincia. Da qui l'appello a prestare la massima attenzione.