Furti in 7 negozi di Biella, usano il passeggino per nascondere la refurtiva da oltre 2mila euro

C’è chi in tempo d’estate aspetta i saldi di stagione e chi, con questo caldo, agli sconti non presta comunque attenzione: è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri nel centro di Biella, dove due donne sono state individuate e denunciate per il furto di diversa merce sottratta ad alcuni negozi della zona.

Tutto nasce da una segnalazione al 112 da parte del responsabile di una nota catena di prodotti per la casa, dopo che le due donne, utilizzando un passeggino, avevano superato le casse con merce non pagata. La Volante dell’U.P.G.S.P. è giunta immediatamente sul posto e ha individuato le due giovani malviventi ancora in possesso della merce rubata. Le donne, sin dai primi istanti, hanno assunto atteggiamenti vaghi e circospetti; inoltre, una delle due teneva in braccio un bambino di poche settimane.

Dopo un attento controllo, quindi, gli operatori hanno notato – nello scomparto inferiore del passeggino - altre borse colme di capi d’abbigliamento, cosmetici, materiale per l’infanzia e prodotti per la cura della persona.

Immediatamente è scattata la ricerca dei legittimi titolari della merce: grazie alle etichette ancora presenti sulle borse e sui prodotti, gli operatori della Polizia di Stato hanno ricostruito la provenienza del materiale, potendo così restituire a ben sette negozi tutto il materiale illecitamente sottratto, per un valore complessivo di 2.053 euro. Gran parte della merce, ancora in buono stato, è stata quindi ricollocata sugli scaffali, pronta per la vendita.

Le due donne sono state denunciate in concorso per furto aggravato: nei loro confronti il Questore della Provincia di Biella ha emesso il Foglio di Via dalla città, nella quale non potranno tornare per i prossimi due anni.

Come in altre occasioni, anche in questo caso è stata fondamentale la telefonata tempestiva al 112, che ha permesso agli equipaggi sul territorio di raggiungere rapidamente il luogo del furto, individuando le responsabili ed assicurandole alla giustizia.