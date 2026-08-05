Sagliano Micca, scontro tra auto sulla SP 100 FOTO

Saranno da accertare le cause del sinistro stradale avvenuto poco dopo le 18 di oggi, 5 agosto, sulla Provinciale 100, nel comune di Sagliano Micca.
A scontrarsi due auto, con entrambi i conducenti assistiti sul posto dal personale sanitario del 118. Non sono note, al momento, le loro condizioni di salute ma una persona sarebbe stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti di rito.
Presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi, assieme ai Carabinieri, impegnati nella raccolta dei rilievi e nella gestione della viabilità.
Al momento si registrano rallentamenti al traffico, con i veicoli deviati in altre direzioni per chi scende dalla Valle Cervo.