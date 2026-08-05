Finti Carabinieri entrano in casa e portano via anelli e orologi: vittima una biellese (foto di repertorio)

La truffa dei finti Carabinieri miete un’altra vittima: si tratta di una donna residente nel basso Biellese che, nella tarda mattinata di ieri, 4 agosto, è stata contattata al telefono da un uomo che si è spacciato per un militare dell’Arma.

Lo stesso, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe spiegato che poco prima si era verificata una rapina in una gioielleria ed era necessario verificare i documenti e i preziosi della residente presenti in casa.

Così, una volta giunti presso la sua abitazione, i malviventi si sono impadroniti di un paio di orologi e di alcuni anelli prima di far perdere le loro tracce.

In seguito, la signora ha chiamato il 112 spiegando alle forze dell’ordine quanto successo. Sono in corso i dovuti accertamenti per dare un volto ai truffatori.