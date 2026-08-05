Dalla Regione Piemonte 330mila euro per le caserme della Guardia di Finanza: c’è anche Biella

La Regione Piemonte e il Comando Regionale Piemonte-Valle d'Aosta della Guardia di Finanza hanno sottoscritto un accordo finalizzato a sostenere il miglioramento funzionale delle infrastrutture del Corpo presenti sul territorio piemontese, alla presenza dell'assessore regionale all'Autonomia, Sicurezza e Polizia Locale Enrico Bussalino e del Comandante Regionale Piemonte-Valle d'Aosta della Guardia di Finanza, generale di divisione Giovanni Avitabile.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle politiche regionali per la sicurezza integrata e dà attuazione agli indirizzi della Giunta regionale volti a rafforzare l'efficienza delle strutture operative impegnate quotidianamente nella tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini. Per il 2026 la Regione Piemonte ha destinato un contributo di 330 mila euro che sarà impiegato dalla Guardia di Finanza per la progettazione e la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e miglioramento funzionale delle infrastrutture in uso al Corpo. Gli interventi interesseranno le caserme di Torino, Alessandria, Bardonecchia, Biella, Bra, Cuneo e Novara.

“Con questo accordo - dichiara l'assessore regionale Enrico Bussalino - confermiamo la volontà della Regione Piemonte di sostenere concretamente il lavoro delle Forze dell'ordine, investendo nel miglioramento delle strutture che ogni giorno ospitano donne e uomini impegnati a garantire legalità, sicurezza e tutela dell'economia del nostro territorio. Disporre di infrastrutture moderne, sicure ed efficienti significa mettere il personale nelle migliori condizioni per svolgere il proprio servizio e rafforzare la presenza dello Stato sul territorio. La collaborazione istituzionale tra Regione e Guardia di Finanza rappresenta un modello virtuoso che contribuisce ad accrescere l'efficacia dell'azione pubblica a beneficio delle comunità piemontesi”.