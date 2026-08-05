Benna, si conclude il centro estivo 2026: un servizio a misura di bambino e famiglia

Si è conclusa venerdì scorso l'edizione 2026 del Centro Estivo di Benna, organizzato dall'Associazione CAM - Crea/Attiva-Mente su iniziativa dell'Amministrazione Comunale. Un servizio che, anche quest'anno, ha rappresentato un importante punto di riferimento per le famiglie del territorio nel periodo delle vacanze estive dei bambini.

Il centro estivo, avviato subito dopo la fine delle lezioni della scuola primaria, ha accolto bambini e ragazzi della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria, offrendo un'estate ricca di attività educative, ricreative e di socializzazione in un ambiente sicuro e attento alle esigenze dei più giovani.

L'iniziativa è stata fortemente voluta dall'Amministrazione Comunale, che ha scelto ancora una volta di investire in un servizio concreto a sostegno delle famiglie, promuovendo una proposta realmente a misura di bambino, capace di coniugare divertimento, crescita e inclusione.

Un'attenzione particolare è stata riservata anche ai bambini che, nelle prime due settimane dell'estate, hanno preso parte al progetto di italiano di Agenda Nord, promosso dalla Scuola Primaria. Per consentire loro di partecipare contemporaneamente a entrambe le iniziative, grazie alla fattiva collaborazione tra docenti della scuola, amministrazione comunale e associazione CAM, è stata infatti prevista la possibilità di frequentare il centro estivo per mezza giornata ed è stato redatto un calendario che garantisse la partecipazione anche alle uscite settimanali, garantendo così a tutti l'opportunità di vivere un'esperienza educativa e ricreativa senza dover rinunciare al percorso scolastico di potenziamento.

Anche quest'anno il Comune ha previsto un contributo economico che ha consentito di ridurre le quote di iscrizione sia per i residenti di Benna sia per i bambini non residenti ma frequentanti le scuole del paese, confermando l'attenzione dell'Amministrazione verso il diritto di tutte le famiglie ad accedere a servizi educativi di qualità.

Particolare apprezzamento hanno riscosso le numerose attività organizzate durante l'estate, tra cui le uscite settimanali in piscina e le gite sul territorio, rese possibili anche grazie alla disponibilità dello scuolabus comunale. Tra i momenti più significativi, la giornata trascorsa a Cavaglià insieme ai partecipanti del centro estivo del paese, un'occasione di incontro e condivisione che ha favorito nuove amicizie e rafforzato la collaborazione tra le due realtà.

«Sostenere le famiglie significa offrire servizi concreti e di qualità anche durante il periodo estivo – sottolinea il Sindaco Cristina Sitzia –. Il centro estivo rappresenta un investimento importante per la nostra comunità, perché permette ai bambini e ai ragazzi di vivere esperienze educative e di crescita, garantendo al tempo stesso un valido supporto ai genitori nella conciliazione tra vita familiare e lavorativa. Ringraziamo l'Associazione CAM, gli educatori, i volontari e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell'iniziativa.»

Con la conclusione del Centro Estivo 2026 si chiude un'altra esperienza positiva, che conferma l'impegno del Comune di Benna nel promuovere servizi educativi e opportunità di crescita rivolti ai più giovani e alle loro famiglie.