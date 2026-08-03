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Basso Biellese | 03 agosto 2026, 07:40

Cavaglià, novità per le cedole librarie della scuola primaria

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Cavaglià, novità per le cedole librarie della scuola primaria (foto di repertorio)

Dal prossimo anno scolastico 2026 -27 il comune di Cavaglià adotterà una nuova soluzione per le cedole librarie della scuola primaria.

La modalità adottata prevede l’abolizione della cedola cartacea, che quindi non sarà più distribuita a ciascun alunno. Per poter richiedere i libri basterà recarsi dal libraio di fiducia con il Codice Fiscale dell’alunno. Il libraio, una volta iscritto alla piattaforma accedendo al sito https://clo.comunefacile.eu, potrà consegnare i libri richiesti.

“Consigliamo di richiedere la ricevuta digitale della cedola dematerializzata lasciando al libraio il vostro indirizzo email – riporta il Comune - L'Ufficio Segreteria/Scuole (piano primo) rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti”.

Redazione g. c.

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