Cavaglià, novità per le cedole librarie della scuola primaria

Dal prossimo anno scolastico 2026 -27 il comune di Cavaglià adotterà una nuova soluzione per le cedole librarie della scuola primaria.
La modalità adottata prevede l’abolizione della cedola cartacea, che quindi non sarà più distribuita a ciascun alunno. Per poter richiedere i libri basterà recarsi dal libraio di fiducia con il Codice Fiscale dell’alunno. Il libraio, una volta iscritto alla piattaforma accedendo al sito https://clo.comunefacile.eu, potrà consegnare i libri richiesti.
“Consigliamo di richiedere la ricevuta digitale della cedola dematerializzata lasciando al libraio il vostro indirizzo email – riporta il Comune - L'Ufficio Segreteria/Scuole (piano primo) rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti”.