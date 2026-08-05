Pettinengo, corrente sospesa venerdì 7 agosto: tutte le vie e le frazioni interessate

Disagi in vista per alcune utenze di Pettinengo. Venerdì 7 agosto E-Distribuzione sospenderà temporaneamente la fornitura di energia elettrica per consentire l’esecuzione di lavori sugli impianti.
Il servizio sarà interrotto dalle 8 alle 15.30 e riguarderà esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione nelle seguenti zone:
- frazione Burzano: civici dispari dall’1 al 13 e dal 19 al 25; pari dal 2 al 4, dal 10 al 12, il 16 e dal 20 al 24;
- frazione Tappi: civici dispari dall’1 al 3, dal 7 al 9 e dal 13 al 25; pari dal 2 al 14 e dal 18 al 24;
- frazione Rosa: civici dispari dall’1 al 13; pari dal 2 al 6 e dal 10 al 14;
- frazione Rossi: civici dispari dall’1 al 13; civico 2 e numeri pari dal 6 al 10;
- via Padre Rosa: civici dispari dall’1 al 5; pari dal 2 al 4;
- via Case Sparse: civici dispari dall’1 al 7; civici 2 e 6;
- via Umberto
- via Norcia
(Sono compresi anche gli edifici privi di numero civico nelle località indicate)
Durante i lavori la corrente potrebbe essere riattivata anche solo per brevi periodi. E-Distribuzione invita quindi i residenti a non utilizzare gli ascensori e a evitare interventi sugli impianti elettrici fino al completo ripristino del servizio.
Per verificare le interruzioni programmate è possibile consultare il sito o l’app gratuita di E-Distribuzione. Le informazioni possono essere richieste anche tramite Sms al numero 320 2041500, indicando il codice Pod presente in bolletta. Per segnalare eventuali guasti è disponibile il numero verde 803.500.