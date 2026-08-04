Biella, firmato il protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani FOTO

In seno all’odierna riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica il Prefetto di Biella, Elena Scalfaro, e il sindaco della Città di Biella, Marzio Olivero, hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani 2025/2026, con il quale hanno inteso regolare i rispettivi e reciproci impegni in relazione al fenomeno.

Il Protocollo si inserisce in un piano più ampio promosso dal Ministero dell’Interno nell’ambito dell’iniziativa prevenzione e contrasto “truffe agli anziani”, che prevede un contributo dello Stato destinato alla realizzazione di progettualità mirate a sensibilizzare, informare e proteggere gli anziani contro i rischi di frodi e raggiri.

L’intesa costituisce l’esito dell’iter procedimentale originato dalla domanda di ammissione al contributo finanziario, presentata dal Comune di Biella con il progetto denominato “Apriamo gli occhi” approvato dalla Prefettura con il parere favorevole del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto.

Con le risorse assegnate dal Ministero dell’Interno al Comune di Biella saranno promossi incontri rivolti in modo particolare ai più anziani, oltre a specifici laboratori dedicati agli operatori ed ai volontari delle associazioni e degli Enti del territorio e ad azioni di prossimità e supporto individuale alla cittadinanza.

Tale iniziativa si pone in continuità con le azioni già realizzate dal Comune di Biella, da ultimo con il progetto “Apri gli occhi, non la porta! Ti siamo vicini”, già approvato dalla Prefettura con il parere favorevole del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e finanziato con le risorse assegnate dal Ministero dell’Interno per l’anno 2024, con le quali è stato acquistato un mezzo da adibire ad Ufficio mobile della Polizia locale.

L’utilizzo del mezzo consentirà di avvicinarsi fisicamente alle persone e potrà fungere da punto di ascolto ove sarà possibile presentare istanze, segnalare problemi e intercettare le esigenze dei più vulnerabili, che potranno ricevere, mediante il confronto, un sostegno psicosociale oltre che giuridico da personale qualificato, anche ovviando a eventuali problemi di spostamento delle fasce più deboli verso gli Uffici di Polizia o del Comune.

Il Prefetto di Biella, nel sottolineare il disvalore dell’odioso fenomeno delle truffe agli anziani che attualmente costituisce una vera e propria piaga sociale, accentuata dall’invecchiamento della popolazione ed anche dalle caratteristiche sempre più diversificate, con cui si manifesta anche ai danni delle persone più giovani, ha espresso il proprio compiacimento per il risultato raggiunto con la sottoscrizione del Protocollo, confidando che lo stesso possa rappresentare un ulteriore strumento di strategica rilevanza a consolidamento della positiva sinergia interistituzionale avviata sul territorio.

La riunione è proseguita per la trattazione degli altri argomenti all’ordine del giorno tra i quali il rafforzamento delle attività di prevenzione dell’incidentalità stradale e la pianificazione di servizi coordinati di controllo e contrasto dei comportamenti di guida maggiormente pericolosi in ottemperanza alla circolare diramata dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

I servizi svolti dalla Questura di Biella dall’11 aprile 2026 al 1° agosto 2026, per un totale di 14, hanno consentito di sottoporre a controllo 232 motoveicoli e di elevare 14 sanzioni per le infrazioni riscontrate. Con specifico riguardo alla SP 338 ammontano invece a 200 i controlli effettuati dall’inizio del corrente anno ad oggi a cura dell’Arma dei Carabinieri. L’attenzione al controllo del territorio ed alla sicurezza della circolazione stradale resta alta da parte di tutte le Forze di Polizia impegnate nei citati servizi.