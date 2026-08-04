A Biella parte il progetto itinerante del Comune: “Più vicini ai cittadini, più forti contro le truffe” FOTO

Portare attenzione, ascolto e sicurezza direttamente nei luoghi in cui vivono i cittadini, trasformando la prevenzione in un'occasione di incontro e vicinanza. È questo l'obiettivo di "Apri gli occhi – Non la porta! Ti siamo vicini", il progetto promosso dal Comune di Biella che si collega al nuovo veicolo ‘Ufficio Mobile’ della Polizia Locale, acquistato grazie a un finanziamento di 22 mila euro della Prefettura di Biella, con il cofinanziamento dell'amministrazione comunale di 40 mila euro, nell'ambito del Fondo del Ministero dell'Interno dedicato alla prevenzione e al contrasto delle truffe agli anziani.

L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che Biella è una città con una popolazione particolarmente anziana. Una realtà che rende ancora più importante investire nella prevenzione di un fenomeno che colpisce soprattutto le persone più fragili e che richiede una presenza sempre più capillare delle istituzioni sul territorio.

Per i prossimi sei mesi il nuovo mezzo consentirà a Polizia Locale e Servizi Sociali di raggiungere quartieri e frazioni della città, portando direttamente ai cittadini incontri informativi, attività di sensibilizzazione e momenti di confronto dedicati alla prevenzione delle truffe. L'obiettivo è fornire strumenti concreti per riconoscere i tentativi di raggiro, diffondere una maggiore consapevolezza e rafforzare il rapporto di fiducia tra amministrazione e residenti, offrendo al tempo stesso un punto di ascolto e di riferimento per chi vive più lontano dal centro cittadino.

Al termine dei sei mesi di attività il mezzo entrerà stabilmente a far parte del patrimonio della Polizia Locale e continuerà a essere impiegato per iniziative di prossimità, educazione alla sicurezza e servizi dedicati alla cittadinanza.

«Essere un'amministrazione vicina significa raggiungere le persone, soprattutto chi vive nei nostri quartieri periferici. Con le risorse ottenute attraverso la Prefettura di Biella, che ringraziamo sentitamente, e al sostegno del Ministero dell'Interno, oggi abbiamo uno strumento che ci consentirà di diffondere una cultura della prevenzione sempre più capillare. La sicurezza passa certamente dai controlli, ma nasce anche dalla fiducia tra istituzioni e cittadini e dalla consapevolezza di come difendersi dai raggiri» dichiara il sindaco Marzio Olivero.

L'assessore alla Polizia Locale, Giacomo Moscarola, evidenzia il valore operativo dell'iniziativa: «Le truffe colpiscono spesso le persone più fragili e la prevenzione rappresenta la nostra arma più efficace. Con questo mezzo porteremo la Polizia Locale direttamente sul territorio, spiegando ai cittadini come riconoscere i tentativi di raggiro e a chi rivolgersi in caso di dubbi. Al termine del progetto il veicolo resterà in dotazione al Comando e sarà utilizzato anche per altre attività di prossimità e sicurezza.»

Per l'assessore ai Servizi Sociali, Isabella Scaramuzzi, il progetto rappresenta un'opportunità per rafforzare la rete di sostegno alle persone più vulnerabili: «Ogni occasione di incontro con i cittadini è anche un'occasione per ascoltare i loro bisogni. Andare nei quartieri significa rendere i servizi più accessibili, creare relazioni di fiducia e intercettare situazioni di fragilità che spesso rimangono nascoste. Parlare di truffe significa proteggere gli anziani, ma anche contrastare l'isolamento e rafforzare il legame tra comunità e istituzioni.»

Seguiranno ulteriori comunicazioni con il calendario completo degli appuntamenti.