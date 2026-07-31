Valdilana cerca nuovi gestori per l’ex edicola e l’ex bar I Portici

Il Comune di Valdilana ha pubblicato un avviso pubblico per la locazione di due immobili di proprietà comunale, entrambi a destinazione commerciale e appartenenti alla categoria catastale C/1, situati in piazza Italia.

Il lotto 1 riguarda l’unità denominata “Ex Edicola”, ai numeri civici 1 e 2. Il locale, posto al piano terreno, ha una consistenza di 86 metri quadrati e una superficie complessiva di 124 metri quadrati.

Il lotto 2 comprende invece l’“Ex Bar I Portici”, al numero civico 3. Anche questo spazio si trova al piano terreno e presenta una consistenza di 67 metri quadrati, per una superficie totale di 116 metri quadrati.

Per entrambe le unità è prevista una destinazione d’uso commerciale compatibile con le vigenti Norme tecniche di attuazione.

La domanda di partecipazione e la documentazione richiesta dovranno essere consegnate in formato cartaceo, all’interno di un plico chiuso, sigillato e controfirmato sul lembo di chiusura. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “Domanda per la locazione di immobili siti in piazza Italia n. 1-2 e 3”.

Le istanze dovranno pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Segreteria e Protocollo del Comune di Valdilana, in frazione Ronco 1, entro le ore 12 di lunedì 14 settembre 2026.