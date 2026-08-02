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CRONACA | 02 agosto 2026, 09:00

Tre incendi in poche ore a Biella, Pralungo e Masserano: decisivo il rapido intervento di Vigili del Fuoco e AIB

Presenti anche i Carabinieri Forestali.

Tre incendi in poche ore a Biella, Pralungo e Masserano: decisivo il rapido intervento di Vigili del Fuoco e AIB (foto di repertorio)

Tre incendi in poche ore a Biella, Pralungo e Masserano: decisivo il rapido intervento di Vigili del Fuoco e AIB (foto di repertorio)

Interventi di Vigili del Fuoco e Carabinieri Forestali per una serie di incendi scoppiati nella giornata di ieri, 1° agosto. 

A Masserano, a causa di un filo dell’energia elettrica caduto a terra, si sono sviluppate alcune fiamme in una zona di sottobosco. L’arrivo tempestivo delle squadre, assieme alle unità AIB, ha evitato conseguenze maggiori. 

Poco prima, a Pralungo, è stato segnalato un rogo boschivo che, in breve tempo, è stato domato, sempre dai Vigili del Fuoco e dagli AIB, impegnati nelle successive operazioni di bonifica. 

Infine, altro incendio a Biella e anche in questo caso spento molto velocemente.

g. c.

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