A San Nicola una riflessione sulla Terra Santa tra fede, dialogo e speranza

Una serata dedicata al valore del pellegrinaggio e alle prospettive di pace in Terra Santa ha richiamato numerosi partecipanti giovedì 23 luglio nella chiesa di San Nicola da Tolentino, a Costa del Vernato. Al centro dell’incontro la conferenza “Terra Santa: c’è una strada per la pace”, tenuta da don Eugenio Zampa, rettore del Santuario di Graglia e socio fondatore dell’Associazione Amici di San Nicola.

L’appuntamento rientrava nel programma di “R...Estate a San Nicola”, la rassegna organizzata dall’Associazione Amici di San Nicola che, dal 6 giugno al 13 settembre, propone concerti, conferenze e iniziative culturali. Il calendario è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, nell’ambito del bando Eventi, e con il patrocinio del Comune di Biella.

Ad aprire la serata è stata la presidente dell’associazione, Eleonora Battaglia, che ha ringraziato la Fondazione CRB per il sostegno alla rassegna e il pubblico presente. Ha inoltre ricordato che le offerte raccolte saranno destinate al restauro degli intonaci interni della chiesa di San Nicola, contribuendo alla valorizzazione di uno dei luoghi di culto più significativi della città.

Partendo dalla propria esperienza di guida e pellegrino, don Eugenio Zampa ha accompagnato i presenti in un viaggio ideale dal Santuario di Graglia a Gerusalemme, soffermandosi sul significato umano e spirituale del pellegrinaggio. Un cammino che, ha sottolineato, rappresenta un’opportunità di incontro, confronto e crescita personale, oltre a offrire una chiave di lettura della complessità della Terra Santa.

Nella seconda parte della conferenza, l’attenzione si è spostata sulla situazione attuale della regione e sulla vita delle comunità locali. Attraverso la testimonianza del Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, sono emerse le difficoltà affrontate quotidianamente dalla popolazione, ma anche i segnali di speranza e le possibili vie di riconciliazione verso un futuro di pace.

L’appuntamento ha permesso di approfondire una realtà spesso raccontata soltanto attraverso la cronaca, offrendo uno sguardo capace di unire storia, spiritualità e attualità. Al centro, la convinzione che il dialogo resti uno degli strumenti più importanti per promuovere una cultura della pace.

La rassegna “R...Estate a San Nicola” proseguirà il 3 settembre con la conferenza di Giulio Pavignano dal titolo “Dall’Airone al Piccolo Principe. Ciclismo di ieri, ciclismo di oggi, parole e immagini di settant’anni della corsa rosa”.