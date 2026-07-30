Vandali a Biella, nel mirino la casetta degli attrezzi del Giardino di Angelo

Tornano a colpire i vandali nel comune di Biella. La notte scorsa, ignoti hanno preso di mira la casetta degli attrezzi, presente al Giardino di Angelo, all’interno del Parco della Rovere.

A segnalare l’accaduto il presidente dell’Associazione Legami di Cuore Alberto Scicolone: “Hanno portato via quei pochi attrezzi che erano presenti dentro infrangendo una finestra. Si tratta dell’ennesimo episodio che subiamo, sono molto amareggiato e arrabbiato verso chi ha commesso questo atto vandalico”.

E aggiunge: “Chiedo alle autorità comunali competenti un intervento immediato, come la posa di una videocamera di controllo nell’area cani, richiesta da diverso tempo per prevenire simili episodi, di per sé molto sgradevoli che mancano di rispetto all’opera quotidiana di tanti volontari”.