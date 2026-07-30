Biella, prosegue l'azione della Polizia al contrasto dell’immigrazione irregolare: 14 accompagnamenti alla frontiera

Prosegue con continuità l'attività della Questura di Biella nel contrasto all'immigrazione irregolare e nell'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale. Dall'inizio dell'anno sono stati eseguiti 14 accompagnamenti alla frontiera, di cui 5 nei confronti di cittadini comunitari e 9 di cittadini extracomunitari, a conferma dell'intensa attività svolta dall'Ufficio Immigrazione. In tutti i casi si trattava di soggetti pregiudicati, all’esito della pena detentiva.

L'ultimo intervento ha riguardato un cittadino rumeno di 41 anni, nei cui confronti è stato eseguito un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera aerea di Milano Malpensa in data 27 luglio. L'uomo è stato preso in consegna direttamente presso l'istituto penitenziario, dove aveva terminato di espiare una pena detentiva inflittagli per diversi reati contro il patrimonio. Al termine della pena, sono state immediatamente attivate le procedure previste dalla normativa vigente, consentendo di dare tempestiva esecuzione al provvedimento di allontanamento senza soluzione di continuità rispetto alla scarcerazione.