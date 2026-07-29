Scontro alla Galleria Volpe: un conducente è in ospedale FOTO

Incidente stradale nella Galleria Volpe, fra Cossato e Valle Mosso, dove due automobili si sono scontrate. Al momento non sono ancora note le cause del sinistro, sulle quali sono in corso gli accertamenti della Polizia.

All’arrivo dei Vigili del Fuoco, i conducenti erano già usciti autonomamente dai rispettivi veicoli. Entrambi apparivano disorientati ma il secondo è stato trasportato in ospedale dal personale sanitario del 118.

A seguito dell'impatto, alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati per prestare assistenza e allertare i soccorsi. La Polizia stradale è ora impegnata nella gestione della viabilità e nella ricostruzione della dinamica. La strada risulta parzialmente interdetta alla circolazione.