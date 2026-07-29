Donato, a fuoco un fienile: l’alta colonna di fumo notata anche dalla strada della Settimo Vittone FOTO e VIDEO

Sono in corso le ultime operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato all’interno di un fienile. Seguirà poi la bonifica e la messa in sicurezza della struttura che avrebbe riportato seri danni.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, 29 luglio, nel comune di Donato, su segnalazione di diversi automobilisti che hanno notato un’alta colonna di fumo a diversi chilometri di distanza. Perfino lungo la Settimo Vittone.

Sul posto sono giunti diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, con tre autobotti, impegnati a circoscrivere le fiamme ed evitare conseguenze peggiori. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi di rito che stabiliranno le cause del rogo.