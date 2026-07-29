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CRONACA | 29 luglio 2026, 17:30

Donato, a fuoco un fienile: l’alta colonna di fumo notata anche dalla strada della Settimo Vittone FOTO e VIDEO

In campo diversi mezzi dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento, assieme ai Carabinieri.

Donato, a fuoco un fienile: l’alta colonna di fumo notata anche dalla strada della Settimo Vittone (servizio di Giacomo Chiarini per newsbiella.it)

Donato, a fuoco un fienile: l’alta colonna di fumo notata anche dalla strada della Settimo Vittone (servizio di Giacomo Chiarini per newsbiella.it)

Sono in corso le ultime operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato all’interno di un fienile. Seguirà poi la bonifica e la messa in sicurezza della struttura che avrebbe riportato seri danni. 

L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, 29 luglio, nel comune di Donato, su segnalazione di diversi automobilisti che hanno notato un’alta colonna di fumo a diversi chilometri di distanza. Perfino lungo la Settimo Vittone. 

Sul posto sono giunti diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, con tre autobotti, impegnati a circoscrivere le fiamme ed evitare conseguenze peggiori. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi di rito che stabiliranno le cause del rogo.

g. c.

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