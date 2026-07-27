Sandigliano cerca uno sponsor per la manutenzione della rotatoria di via Gramsci

Il Comune di Sandigliano punta sulla collaborazione con privati e aziende per la cura del verde pubblico. È stato infatti pubblicato un avviso per individuare uno sponsor che si occupi della sistemazione e della manutenzione della rotatoria tra via Antonio Gramsci e via Cesare Battisti.

L'iniziativa ha l'obiettivo di valorizzare uno degli ingressi del paese e, allo stesso tempo, contenere i costi di manutenzione a carico dell'amministrazione comunale.

Possono partecipare al bando imprese, società, cooperative, consorzi, ditte individuali, istituti di credito, operatori commerciali e associazioni senza scopo di lucro. Gli interessati dovranno occuparsi, a proprie spese, della sistemazione della rotatoria e della successiva manutenzione del verde, compresi il taglio dell'erba, la pulizia dell'area, la cura di alberi e arbusti e l'eventuale messa a dimora di nuove essenze.

In cambio, il Comune consentirà allo sponsor di installare fino a due cartelli istituzionali che indichino il soggetto che cura e mantiene l'area, nel rispetto delle norme del Codice della strada e delle prescrizioni comunali. I cartelli potranno riportare esclusivamente il nome e l'eventuale marchio dello sponsor, senza pubblicità di altre aziende.

Il bando prevede anche la possibilità di proporre l'adozione di altre aree verdi comunali non comprese nell'avviso, purché siano di proprietà del Comune.

Le domande dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Sandigliano entro le ore 12 del 24 agosto 2026. Successivamente l'amministrazione valuterà le proposte per individuare il soggetto a cui affidare la manutenzione dell'area.