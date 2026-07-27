Bocce, Trofeo "Celestino Borile", rimaste in gara due coppie della Burcina

Lunedi sera, dalle ore 21, a Valdengo, si assegnerà il 38° trofeo "Celestino Borile". Sono rimaste in gara due coppie della Burcina: Alberto Schiapparelli, Roberto Martinotti per la categoria C e Paolo Turatti, Claudio Menti per la categoria D.

70 la coppie che hanno partecipato alla gara notturna. In C erano 41, Schiapparelli e Martinotti in finale hanno superato, 13-12, la San Secondo Benese con Fabio Boccaletti, Gianni Ramasco. Terzo posto per due formazioni della San Secondo Benese con Omero Falcione, Massimo Mazzola e Gilberto Botta, Daniele Farinone.

In D, con 29 coppie in gara, Turatti, Menti si sono imposti in finale, 13-7, contro la Ternenghese Ronchese di Carlo Guabello, Grazia Toso. Al terzo posto si sono piazzate: Valle Elvo con Natale Pavan, Sergio Aglietta e Ternenghese Ronchese con Gian Franco Graziano, Piero Zappia.

Ha arbitrato Amedeo Monteferrario.