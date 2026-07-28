Mattia, Monica e la passione per gli scacchi

Ha una passione per gli scacchi travolgente e appena possibile una partitina ci scappa sempre, che sia sulla scacchiera vera e propria, oppure su quella bidimensionale del computer. Il fatto è che alla passione unisce un talento non comune, che gli ha permesso di raggiungere nel giro di poco più di un anno un livello tale da consentirgli di giocare più o meno alla pari con quasi tutti i giocatori. Aggiungiamo che, oltre a giocare bene a scacchi, parla correntemente anche inglese e russo. Adesso vi sveliamo la sua età: 10 anni e mezzo.

Stiamo parlando di Mattia Mancuso, un ragazzo (non si può definirlo bambino) tesserato per lo Scacchi Club Valle Mosso, che davanti alla scacchiera sfoggia una determinazione agonistica incredibile. Mattia, che attualmente è Prima Categoria Nazionale ed è al momento anche il giocatore classe 2016 in Italia con il punteggio più alto, nel corso del corrente anno si è laureato Campione Provinciale Biellese Assoluto, Campione Provinciale Biellese Under 10 e Campione Regionale Under 10. Ma è negli incontri contro i giocatori di categoria magistrale che si vede il suo costante miglioramento e non saremo stupiti se nel giro di qualche mese cominciasse a vincere qualche incontro anche contro di loro.

Le notizie delle sue gesta sono arrivate anche alle orecchie della Federazione Scacchistica Italiana, che infatti lo ha convocato, insieme ad una ventina di talentuosi giovanissimi giocatori, dal 27 luglio al 1° agosto per uno stage presso il Centro Federale di Spilimbergo, dove avrà la possibilità di immergersi ancora di più nel mondo scacchistico, seguendo le lezioni del Maestro Internazionale Miragha Aghayev e del Maestro FIDE Alessandro Santagati. La sua immersione nel mondo degli scacchi è veramente totale, perché anche la sorella Monica, di quattro anni più grande e poliglotta come Mattia, è una brava scacchista.

Non si contano le partite giocate tra i due fratelli, cosa che ha aiutato entrambi a crescere tecnicamente. Monica attualmente ha raggiunto la Seconda Categoria Nazionale e nel 2026 ha conquistato i titoli di categoria Under 14 diventando Campionessa sia a livello provinciale che regionale (replicando il titolo dello scorso anno).

Dal 4 al 7 ottobre prossimi Monica parteciperà, rappresentando la nostra regione insieme ad altri giovani scacchisti piemontesi, al Trofeo CONI in programma in Puglia.