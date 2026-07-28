Biella, al via il trasferimento dei melograni: proteste e presidio alla Fons Vitae: “Difendiamo il verde pubblico”

È iniziato nella mattinata di oggi, 28 luglio, il trasferimento dei melograni collocati nell'area della Fons Vitae di Biella destinati a trovare una nuova sistemazione nell’area della scuola primaria di Chiavazza, dove saranno successivamente ripiantati. Presente alle prime operazioni l’amministrazione comunale, con il sindaco Marzio Olivero e l’assessore Luca Castagnetti.

L’iniziativa rientra nel progetto di riqualificazione dei Giardini Zumaglini in vista dello spostamento del mercato da piazza Falcone in centro città. L’intervento non è passato inosservato: un gruppo di cittadini e rappresentanti delle forze politiche contrarie al pino hanno dato vita ad un presidio spontaneo per manifestare la propria contrarietà, esprimendo preoccupazione per il futuro del patrimonio arboreo e degli spazi verdi cittadini: “La città non lo vuole – dichiarano - Dobbiamo essere uniti in maniera trasversale. Vogliamo difendere il verde pubblico di Biella”.

Ad assistere anche Veronica Del Bianco, la blogger che lanciato l’idea della manifestazione di domenica scorsa: “Abbiamo provato a parlare con il Comune per sapere se avevano ottenuto il parere positivo dell’agronomo ma ci stiamo scontrando contro un muro di gomma poiché veniamo rimbalzati all’accesso agli atti”.