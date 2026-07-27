Verrone, iscrizioni ai servizi scolastici fino al 23 agosto

Nel Comune di Verrone è possibile presentare in un'unica richiesta per l'iscrizione a tutti i servizi scolastici. Per iscrizioni di più figli effettuare un'iscrizione separata per ogni figlio.



Vai su Sportello on-line - Iscrizione servizi scolastici o clicca sul link sottostante.

link

POTETE FARE LE ISCRIZIONI A TUTTI I SERVIZI SCOLASTICI:

MENSA, PRE E POST SCUOLA, POST SCUOLA DEL VENERDI' POMERIGGIO E SCUOLABUS.



L'acquisto dei BUONI MENSA A.S 2026-2027 sarà possibile a partire dal 14 settembre 2026 salvo diverse comunicazioni.

Si può procedere quindi con l'iscrizione al servizio ed acquistare i buoni in un secondo momento.

Fino alla data sopra indicata potranno acquistare buoni solo i contribuenti che risultano con un saldo negativo per coprire l'insoluto.

Ricordiamo che il sistema non permette l'iscrizione ai servizi scolastici nel caso in cui non siano regolarizzati i pagamenti della mensa dell'anno scolastico 2025-2026.



PER INFO UFF. SEGRETERIA 015.5821032



