“De s’arrabbiu de su sero, arribbadindhe a su manzanu” / “Dell’ira della sera, conservatene al mattino”

Dìcios e Peràula de Deus / Proverbi e Parola di Dio - immagini e nomi sardi di fiori - Laboratorio linguistico transoceanico - appuntamento mensile tra il Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella e il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina).

Il proverbio: “Dell’ira della sera, conservatene al mattino” dà un saggio consiglio che, se tenuto presente in momenti di ira, può evitare anche grosse tragedie, perché il tempo stempera l’ira e può far prevalere la ragione sull’istinto.

Presentada de su dìciu.

Su dìciu: “De s’arrabbiu de su sero, arribbadindhe a su manzanu” dat unu cussizu sabiu chi, si si tenet presente in mamentos de arrennegu, podet fagher’ avitare fintzas disauras mannas, proite su tempus faghet miminare su fele e frenare s’istintu cun su bonu seru.

Unu dìciu antigu narat: “De s’arrabbiu de su sero, arribbadindhe a su manzanu”, pro cussizare de no dare luego isfogu a s’arrennegu candho si retzit un’offesa, o si vivet calchi isperiéntzia chi faghet arrennegare e ispinghet a si ‘oltare cun duresa, a peràulas e cun fatos.

Unu cussizu sàbiu, chi sa Peràula de Deus cunfrimmat e cumpletat, inditendhe de che fagher’ colare s’arrennegu cun su perdonu. Acò, a propositu, ite si leget in su Liberu de su Siracide, unu liberu de s’Antigu Testamentu: “Rancore e ira sunt cosas orribbiles, e su pecadore las giughet intro de isse. Chie si vendicat at a subire sa vindita de su Segnore, su cale tenet semper presentes sos pecados tuos. Perdona s’ofesa a su prossimu tou e pro sa pregadoria tua ti ant a esser remissos sos pecados tuos. Un’òmine chi istat arrennegadu contra a un’àter’òmine comente podet dimandhare de esser’ sanu dae su Segnore? […] Ammentadi de sos pretzetos e no odies su prossimu, ammenta s’alleàntzia de s’Altissimu e ismentiga sos isbàglios de sos àteros”. Custu est iscritu in su Liberu de su Siracide, in su capìtulu 27, in finitìa e poi in su 28, in sos versos 3, 8 e 9.

Mi paret chi no b’epat bisonzu de ammerare àteras peràulas, ca est giaru giaru s’ìndicu de sa Peràula de Deus, a cumpretamentu de su cussizu lassadu dae sos antigos nostros.

TESTO ITALIANO

Un antico proverbio sardo dice: “Dell’ira della sera, conservatene al mattino”, per consigliare di non dare subito sfogo all’ira quando si riceve un’offesa, o si vive qualche esperienza che fa adirare e spinge a reagire con durezza, a parole e con azioni.

Un consiglio saggio, che la Parola di Dio conferma e completa, indicando di superare lo sdegno con il perdono. Ecco cosa si legge nel Libro del Siracide, un libro dell’Antico Testamento: “Rancore e ira sono cose orribili, e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i tuoi peccati. Perdona l’offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i tuoi peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? […] Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, ricorda l’alleanza dell’Altissimo e dimentica gli errori altrui”. Questo è scritto nel Libro del Siracide, nella fine del capitolo 27 e poi nel 28, nei versi 3. 8 e 9.

Mi pare che non sia necessario aggiungere altre parole, perché è chiarissima l’indicazione data dalla Parola di Dio, a completamento del consiglio lasciatoci dai nostri avi.

Mariantonia Fara

Nell’immagine, (Alcea rosea L., 1753). Nome italiano: malvone. Nome sardo: prammuzza, prammariscu, narbedda. Nome spagnolo: malva rosa, malvarrosa o malva real.