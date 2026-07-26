 / POLITICA

POLITICA | 26 luglio 2026, 09:39

No Tav, Pichetto solidale con Forze dell'Ordine: "C'è sistematica strategia di guerriglia"

"Ammiccamenti a violenti non più tollerabili"

No Tav, Pichetto solidale con Forze dell'Ordine: &quot;C'è sistematica strategia di guerriglia&quot;

No Tav, Pichetto solidale con Forze dell'Ordine: "C'è sistematica strategia di guerriglia"

Roma, 25 luglio - “Sono solidale con le Forze dell'Ordine che, con coraggio e professionalità, hanno dovuto fronteggiare un assalto violento e senza alcuna scusante. Ormai è chiaro a tutti da tempo: la Tav è esclusivamente un pretesto per perpetrare una sistematica strategia di guerriglia ai danni dello Stato. La condanna sia unanime, perché gli ammiccamenti a queste frange squadriste non sono più tollerabili". Lo dichiara Gilberto Pichetto, ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

uff.st.ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore