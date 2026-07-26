No Tav, Pichetto solidale con Forze dell'Ordine: "C'è sistematica strategia di guerriglia"

Roma, 25 luglio - “Sono solidale con le Forze dell'Ordine che, con coraggio e professionalità, hanno dovuto fronteggiare un assalto violento e senza alcuna scusante. Ormai è chiaro a tutti da tempo: la Tav è esclusivamente un pretesto per perpetrare una sistematica strategia di guerriglia ai danni dello Stato. La condanna sia unanime, perché gli ammiccamenti a queste frange squadriste non sono più tollerabili". Lo dichiara Gilberto Pichetto, ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica.
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