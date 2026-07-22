Corte dei Conti, Verzella (PD): "Giunta Cirio promossa in matematica ma bocciata in programmazione e capacità di governo"

«La parifica della Corte dei Conti non è un'assoluzione politica. Anzi, leggendo le osservazioni della magistratura contabile emerge il ritratto di una Regione che riesce ancora a far quadrare i conti sulla carta, ma continua a mostrare gravi limiti nella programmazione e nella gestione».

Lo dichiara la consigliera regionale del Partito Democratico Emanuela Verzella, commentando il giudizio sul rendiconto 2025 della Regione Piemonte: «La Giunta Cirio può forse essere promossa in matematica, ma certamente non in programmazione. La Corte continua a segnalare ritardi negli investimenti, risorse rinviate agli anni successivi e una gestione dei residui che resta problematica. Sono criticità che la magistratura contabile evidenzia ormai da tempo e che non possono più essere considerate episodi isolati».

Per Verzella, uno dei nodi più preoccupanti riguarda la capacità della Regione di riscuotere le proprie entrate: «Su tutti, pesa il mancato recupero dell'evasione del bollo auto e dell'Irap, che continua a generare ingenti residui attivi e priva il Piemonte di risorse preziose per finanziare servizi e investimenti. È difficile parlare di una Regione virtuosa quando si continua a registrare una così elevata mole di crediti di difficile riscossione».

La consigliera dem richiama inoltre le possibili ricadute sui territori e, in particolare, sul Biellese: «Le decine di milioni che la Regione non riesce a recuperare sono risorse che potrebbero essere investite nella sanità territoriale, nel sostegno ai piccoli Comuni, nei trasporti locali e nelle politiche per le aree interne e montane. Per una provincia come quella di Biella, composta in gran parte da piccoli enti e già alle prese con problemi di marginalità e carenza di servizi, tutto questo assume un significato ancora più evidente».

Verzella evidenzia poi come i rilievi della Corte si intreccino con le preoccupazioni già manifestate sul territorio: «Il Biellese conosce bene il prezzo di una programmazione debole. Lo vede nella fatica quotidiana dei piccoli Comuni, nella necessità di difendere continuamente servizi e investimenti e nelle preoccupazioni sul futuro della sanità territoriale. La Corte dei Conti ci consegna l'immagine di una Regione che riesce ancora a far tornare i numeri, ma che fatica a trasformarli in politiche efficaci. La Giunta Cirio può essere promossa in matematica, ma il Biellese continua ad aspettare la sufficienza in programmazione e capacità di governo dei territori».