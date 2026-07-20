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Valli Mosso e Sessera | 20 luglio 2026, 08:00

Provincia, cantieri in Valsessera: senso unico alternato con semaforo a Sostegno e Pray

Provincia, cantieri in Valsessera: senso unico alternato con semaforo a Sostegno e Pray (foto di repertorio)

Provincia, cantieri in Valsessera: senso unico alternato con semaforo a Sostegno e Pray (foto di repertorio)

Inizieranno il prossimo 24 agosto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle barriere di sicurezza stradale lungo la rete viaria della provincia di Biella. 

In particolar modo, saranno interessate le seguenti aree: la SP236 Crevacuore-Sostegno, al km 5+770, nel comune di Sostegno; la SP200 II Tronco-Valle Sessera, al km 7+330, nel comune di Pray; la SP200 II Tronco-Valle Sessera, al km 5+200, nel comune di Pray; la SP200 II Tronco-Valle Sessera, al km 2+119, interno alla perimetrazione del centro abitato del comune di Pray. 

In tali zone cambierà la viabilità con l’istituzione di un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico mobile. Le misure adottate resteranno in vigore fino al 16 settembre 2026, con fascia oraria 0.00/24.00, sabati e festivi compresi. 

g. c.

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