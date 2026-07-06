Piemonte, in arrivo una nuova ondata di calore

Il Piemonte si prepara a una nuova, intensa ondata di calore. Dopo i due prolungati episodi che hanno già colpito la regione tra la fine di maggio e giugno, il nuovo rafforzamento dell'anticiclone africano determinerà, a partire da oggi, un ulteriore aumento delle temperature e del conseguente disagio bioclimatico. Lo riporta Arpa Piemonte.

Il picco del caldo è atteso per mercoledì, quando le temperature massime in pianura toccherà i 36 °C, con punte pronte a raggiungere i 39 °C nelle aree più calde. L'anomalia termica non risparmierà l'alta montagna: lo zero termico salirà infatti fino a 4.500-4.600 metri di quota. Si tratta di valori eccezionali, che potrebbero avvicinarsi ai record storici registrati nel 2015.

Per rendere l’informazione sul disagio bioclimatico più immediata e accessibile ai cittadini, Arpa Piemonte ha integrato sui propri canali un nuovo widget web. Questo strumento digitale permette di consultare rapidamente i livelli di disagio per il giorno corrente e per i due successivi nei capoluoghi di provincia, riportando in modo semplificato le stesse informazioni contenute nei bollettini sulle ondate di calore che l'Agenzia pubblica quotidianamente.

Il widget consente di consultare in modo semplice e immediato il livello di disagio bioclimatico previsto per gli otto capoluoghi di provincia piemontesi.

Per ciascuna località vengono visualizzati il livello di disagio bioclimatico, le temperature massime e minime previste, le corrispondenti temperature percepite – calcolate tenendo conto di temperatura, umidità e vento – e il numero di giorni consecutivi di caldo.