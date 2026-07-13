Raffiche di vento a Quaregna Cerreto, il tronco di un albero colpisce un’auto

Attimi di preoccupazione nel comune di Quaregna Cerreto, dove si sono registrate intense raffiche di vento.

Inoltre, stando alle prime ricostruzioni, il tronco di un albero ha colpito in pieno un’auto lasciata in sosta provocando danni ingenti al lunotto e alla parte posteriore del tettuccio.

Il fatto è avvenuto nella prima serata di sabato scorso, 11 luglio. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e le testimonianze delle persone presenti.