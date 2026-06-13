Meteo Biella, le previsioni del fine settimana

Weekend dal sapore estivo sul Biellese, con cielo in prevalenza sereno e temperature in aumento. Dopo giornate già caratterizzate da condizioni soleggiate, l’alta pressione continuerà a favorire una fase asciutta, con valori massimi attorno ai 30°C.

Secondo 3Bmeteo, sulle regioni del Nord-Ovest è atteso un quadro stabile, legato al rinforzo dell’anticiclone. Il clima sarà tipicamente estivo, senza fenomeni significativi previsti sul territorio biellese.

Oggi, sabato 13 giugno, a Biella sono attesi cieli sereni per l’intera giornata. Le temperature saranno comprese tra 18 e 30°C, con precipitazioni assenti e ventilazione debole. Una giornata soleggiata, adatta anche alle attività all’aperto.

Domani, domenica 14 giugno, la situazione resterà nel complesso positiva. Il cielo potrà presentare qualche velatura, senza variazioni rilevanti sul fronte meteorologico. Anche le temperature si manterranno su valori estivi, comprese tra 20 e 30°C.

La tendenza per l’inizio della prossima settimana indica condizioni ancora in prevalenza stabili, con caldo destinato a intensificarsi gradualmente nei giorni successivi.