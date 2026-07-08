Biella Rugby, ecco Andrea Binelli: giovane talento da Verona

Biella Rugby continua a investire sul talento e sul futuro assicurandosi le prestazioni di Andrea Binelli, ala classe 2006, proveniente da Verona Rugby.

Nato il 28 settembre 2006 a Fiorenzuola d'Arda (PC), 174 cm per 82 kg, Binelli arriva a Biella dopo un percorso di crescita di altissimo livello. Cresciuto nell'Amatori Parma, a soli 14 anni ha scelto di trasferirsi a Verona per entrare nell'Accademia del Verona Rugby, intraprendendo l'intero percorso delle Accademie Federali. Nel suo curriculum figurano le convocazioni con le Nazionali Under 18, Under 19, Under 20 e, nell'estate 2025, anche con la Nazionale Italiana Seven, a conferma delle sue qualità e della grande considerazione di cui gode nell'ambiente federale.

Nella stagione 2025/26 è stato tra i protagonisti del Verona Rugby in Serie A1, collezionando 16 presenze, 8 mete e oltre 1.100 minuti giocati, dimostrando grande continuità e la capacità di ricoprire con efficacia sia il ruolo di ala sia quello di estremo. “Ho scelto Biella perché penso sia una realtà che mi possa permettere di continuare il mio percorso di crescita, avendo tecnici di alto livello e di esperienza. Mi ha dato fin da subito l'idea di un club ambizioso e con idee chiare”, racconta Binelli.

Il giovane trequarti ha già ben chiaro anche ciò che vuole mettere a disposizione della squadra: “Sicuramente tanta energia, quella che un ragazzo della mia età può portare, oltre a velocità e alla voglia di affrontare l'uno contro uno, che è la cosa che mi piace fare di più”.

Ripensando al suo percorso, individua tre momenti che hanno segnato la sua crescita sportiva: “Il primo è stato quando, a quattordici anni, sono andato via di casa per entrare nell'Accademia del Verona Rugby. Poi la prima partita con la Nazionale Under 19 contro la Francia e il debutto in campionato da minorenne con il Verona Rugby, coronato anche da una meta. È stata una giornata che porterò sempre con me”.

Fuori dal campo Andrea è un ragazzo dinamico, con una grande passione per lo sport: “Seguo tantissimi sport e, dopo il rugby, la mia passione più grande è la Formula 1. Per staccare la testa cerco di trascorrere il tempo con gli amici e, soprattutto, con la mia famiglia”.

A presentare il nuovo acquisto è il coach degli avanti del Biella Rugby, Niccolò Badocchi: “Andrea è un ragazzo molto giovane uscito dall'Accademia di Verona con alle spalle tutto il percorso delle Accademie Federali. Questa estate è stato convocato dalla Nazionale Seven ed è un giocatore di grandissima prospettiva. A Verona ha giocato moltissimo, è in grado di entrare in campo come ala o estremo e possiede ottime qualità nel gioco palla in mano. Ci aspettiamo che possa essere uno dei protagonisti della stagione, proseguendo nel migliore dei modi la sua giovane carriera sportiva”.