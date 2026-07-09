Fermate dei bus in forte degrado, un lettore: "Biglietto da visita per chi sale a Oropa" FOTO

Le fermate del trasporto pubblico lungo il percorso verso Oropa finiscono al centro di una segnalazione inviata alla nostra redazione da un lettore, che denuncia lo stato di abbandono in cui verserebbero alcune aree di attesa per i passeggeri.

Il commento del lettore è tanto breve quanto eloquente: "In foto il biglietto da visita per i turisti che si recano a Oropa. Senza parole".

Una considerazione che richiama l'attenzione non solo sul tema della manutenzione, ma anche sull'immagine offerta a chi raggiunge uno dei luoghi più visitati del Biellese, meta ogni anno di migliaia di pellegrini e turisti. Anche in città diverse pensiline, specie nelle zone periferiche ma non solo, sono in evidente stato di abbandono. Tante con i vetri rotti e senza nemmeno gli orari dei bus o in alcuni casi riportano quelli vecchi, scritte ovunque e senza nemmeno le indicazioni dei bus che dovrebbero passare da lì.