Biella, da lunedì al via le iscrizioni al servizio scuolabus

Il Comune di Biella informa che a partire da lunedì 13/07/2026 sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’A.S. 2026/2027.

Per l’anno scolastico 2026/2027, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso al servizio è determinata in base all’appartenenza alle tipologie di cui al prospetto che trovate nella pagina del Comune di Biella CLICCA QUI

In assenza di attestazione ISEE verrà applicata nella misura di € 155,00. Il Comune ricorda che dovrà essere pagata in unica soluzione al momento dell’iscrizione al servizio (il tesserino necessario per l’utilizzo del servizio sarà rilasciato previa dimostrazione dell’avvenuto pagamento della quota); non sarà rimborsabile in caso di interruzione e/o cessazione dell’utilizzo del servizio durante l’anno scolastico; per le iscrizioni in corso d’anno scolastico sarà dovuta previa decurtazione su base mensile proporzionale al periodo di mancato utilizzo del servizio, come segue:

- se l’iscrizione avviene entro il 15° giorno del mese, non vi sarà alcuna decurtazione per il mese di iscrizione (sarà decurtata unicamente su base mensile la quota proporzionale relativa ai precedenti mesi di mancato utilizzo del servizio);

- se l’iscrizione avviene successivamente al 15° giorno del mese, vi sarà una decurtazione pari al 30% per il mese di iscrizione (oltre alla decurtazione su base mensile della quota proporzionale relativa ai precedenti mesi di mancato utilizzo del servizio);

Le linee attivate per il servizio di trasporto scolastico resteranno presumibilmente invariate rispetto a quelle dell’A.S. 2025/2026 - si veda il documento pubblicato alla pagina web:

https://www.pa-online.it/GisMasterWebClienti/096004/GisMasterData/Web/Su/Doc/Modello_3850_Tabelle_percorsi_scuolabus_corse_A_B_C_D.pdf

Qualsiasi eventuale aggiornamento relativo ai percorsi ed agli orari che dovesse rendersi necessario per il servizio di trasporto scolastico per l’A.S. 2026/2027 verrà resa nota alle famiglie attraverso la pubblicazione nella seguente pagina web, in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative al servizio in oggetto:

https://comune.biella.it/servizi-categoria/educazione-e-formazione/

in corrispondenza della sezione:

Richiedere iscrizione al trasporto scolastico

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica compilando il modulo onlinepresente al seguente link:

https://comune.biella.it/servizio/richiedere-iscrizione-al-trasporto-scolastico/#submit-request

oppure accedendo allo Sportello Unico Digitale dalla pagina web del Comune di Biella:

Servizi/Educazione e formazione/Richiedere iscrizione altrasporto scolastico"



