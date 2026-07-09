Biella all’Assemblea Nazionale ANCE: Antonio Ciucci eletto nuovo presidente

ANCE Biella, rappresentata dal presidente Andrea Bonifacio, ha partecipato mercoledì 8 luglio all’Assemblea Nazionale di ANCE, in occasione di un importante momento per il sistema associativo nazionale delle costruzioni.

L’Assemblea ha eletto all’unanimità il nuovo presidente nazionale dell’associazione: sarà l’ingegner Antonio Ciucci a guidare ANCE per il prossimo mandato. Presidente e Amministratore Delegato di Ircop, realtà imprenditoriale attiva nel settore delle infrastrutture e dell’edilizia civile, pubblica e privata, Ciucci raccoglie il testimone da Federica Brancaccio al termine del suo incarico.

La nomina è avvenuta in un clima di forte coesione e unità associativa, confermando l’indicazione espressa all’unanimità dal Consiglio Generale dello scorso 16 giugno.

Già presidente di ANCE Roma-ACER, Antonio Ciucci ha maturato una significativa esperienza all’interno dell’associazione, ricoprendo nell’ultimo mandato il ruolo di delegato della presidenza nazionale per la delicata e strategica questione della revisione prezzi, tema centrale per l’intero comparto delle costruzioni.

«A nome di ANCE Biella – dichiara il presidente Bonifacio – rivolgo ad Antonio Ciucci le più sincere congratulazioni per l’elezione e gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico. Siamo certi che saprà guidare l’associazione con competenza, visione e capacità di rappresentanza in una fase particolarmente importante per il settore. Un sentito ringraziamento va inoltre a Federica Brancaccio per l’impegno e il lavoro svolto alla guida di ANCE in questi anni».

ANCE Biella conferma la propria vicinanza e il proprio sostegno alla nuova presidenza nazionale, nella convinzione che il comparto delle costruzioni continui a rappresentare uno dei principali motori di sviluppo economico, occupazionale e infrastrutturale del Paese.