Biella, in assemblea il gruppo comunale di Protezione Civile: consegnato anche un riconoscimento

Si è svolta l'assemblea mensile del gruppo comunale di Protezione Civile della Città di Biella, momento di confronto e aggiornamento sulle attività in corso e sui prossimi impegni operativi.

Lo rende noto l'amministrazione comunale sul proprio sito web.

Al termine dell'incontro, i volontari hanno condiviso un momento conviviale, occasione per rafforzare lo spirito di squadra che contraddistingue il gruppo.

Nel corso della serata, l'assessore con delega alla Protezione Civile Luca Castagnetti ha consegnato il diploma a Paolo Tremolada, riconoscimento del percorso formativo svolto e dell'impegno dimostrato al servizio della comunità.