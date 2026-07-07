Nuoto pinnato, buoni risultati e una medaglia per lo Sport Club Pralino ad Agropoli

Nell’ultimo weekend di giugno si sono svolti i Campionati Italiani di Categoria di nuoto pinnato presso la piscina di Agropoli, dove sono scesi in vasca i giovani atleti dello Sport Club Pralino, accompagnati da Melissa Savioli e Monica Facelli.

Le acque salernitane vedono alla prima esperienza le atlete Beatrice Vallotto, Gaia Pellicane, Virginia Giacomelli, Valeria Sabina Chiaric e Viola Remorini che svolgono la loro prima esperienza internazionale, accompagnati da due atleti veterani, Emma Pedracini e Cesare Momo.

Il miglior risultato è stato raggiunto dalla staffetta 4x100 metri pinne composta da Pedracini, Chiriac, Giacomelli e Vallotto, che strappano una medaglia d’argento.

Buone prestazioni per tutti gli atleti che migliorano i loro croni, cimentandosi in differenti distanze, dai 50 metri ai 400 metri.

Lo Sport Club Pralino prosegue gli allenamenti in vista dei Campionati Italiani Assoluti in acque libere che si terranno nelle nostre acque biellesi, quelle del lago di Viverone.