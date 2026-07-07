Osservatorio strategico su automotive e componentistica, al via il tavolo con i sindacati

Si è riunito ieri l’ Osservatorio strategico su automotive e componentistica, promosso dalla Regione Piemonte e richiesto dalle organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di aprire un confronto stabile sulle prospettive di uno dei comparti più strategici per l'economia piemontese.

All'incontro hanno partecipato il vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte Maurizio Marrone, l'assessore alla Formazione Daniela Cameroni e l'assessore alle Attività produttive Andrea Tronzano, insieme ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali Fismic Confsal Torino, FIM CISL, FIOM CGIL, UGL, UILM Torino e AQCF-R.

L’Osservatorio ha rappresentato un primo momento di ascolto e confronto per condividere le principali criticità che interessano il settore - con un focus particolare sul futuro di Mirafiori - e analizzare gli scenari legati alla transizione dell'industria automobilistica. L’obiettivo prefisso è quello di individuare possibili strumenti di sostegno a tutela del sistema produttivo e dell'occupazione per quella che è una delle filiere più importanti dell’economia piemontese.

La Regione Piemonte ha confermato la volontà di mantenere aperto un dialogo costante con le parti sociali, nella convinzione che solo attraverso un confronto continuo sia possibile affrontare le sfide che interessano l'automotive e accompagnare una trasformazione che deve salvaguardare il lavoro e il patrimonio industriale del territorio.

«L'automotive rappresenta un pilastro dell'economia piemontese e il suo futuro riguarda migliaia di lavoratori, le loro famiglie e un'intera filiera produttiva. Per questo abbiamo accolto la richiesta delle organizzazioni sindacali di istituire Osservatorio permanente. Vogliamo ascoltare il territorio, condividere le criticità e, soprattutto, costruire insieme le risposte. La prossima settimana la delegazione della Regione Piemonte, guidata dal presidente Alberto Cirio, parteciperà al tavolo nazionale sull'automotive convocato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Porteremo al confronto con il Governo le istanze emerse, nella convinzione che il rilancio del comparto passi da una strategia industriale chiara, capace di aumentare i volumi produttivi, garantire prospettive agli stabilimenti e rafforzare l'intera filiera. Il Piemonte continuerà a fare la propria parte con spirito di squadra e senso di responsabilità nella consapevolezza che difendere l'automotive voglia dire difendere lavoro e competenze uniche, oltre che uno dei principali motori dello sviluppo economico della nostra regione» dichiarano il presidente Alberto Cirio, il vicepresidente Marrone e gli assessori Cameroni e Tronzano.

L’Osservatorio strategico su automotive e componentistica proseguirà nelle prossime settimane, a partire dall'aggiornamento che seguirà il confronto convocato dal Governo. L'obiettivo della Regione Piemonte è consolidare un metodo di lavoro condiviso con le parti sociali, affinché ogni passaggio strategico per il futuro del comparto sia accompagnato da un confronto costante e da un'azione comune a tutela della capacità industriale del Piemonte.