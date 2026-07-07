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Cronaca dal Nord Ovest | 07 luglio 2026, 17:20

Dal Nord Ovest - Due donne investite: grave la madre, ferita anche la figlia

Dal Nord Ovest - Due donne investite: grave la madre, ferita anche la figlia (foto di repertorio)

Dal Nord Ovest - Due donne investite: grave la madre, ferita anche la figlia (foto di repertorio)

Grave incidente nella serata di ieri, lunedì 6 luglio, in corso Bramante 88 a Torino. Due donne, madre e figlia, sono state travolte da un'autovettura mentre si trovavano in strada.

​L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 20, richiedendo l'intervento immediato dei sanitari del 118 di Azienda Zero. Le equipe mediche giunte sul posto hanno prestato le prime cure alle due donne ferite, disponendone il trasporto d'urgenza in ospedale.

​Ad avere la peggio è stata la donna di 51 anni, la quale ha riportato i traumi più gravi: per lei è stato disposto il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale CTO in codice rosso. Presso la medesima struttura sanitaria è stata ricoverata anche la figlia di 23 anni, in condizioni meno critiche, trasportata in codice giallo.

Dalla redazione di Torino

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