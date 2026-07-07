Città Studi Biella, al via 13 corsi per lavoratori finanziati al 70% dalla Regione

Oggi la formazione continua non è più un'opzione, ma una leva strategica per affrontare le trasformazioni di un mercato del lavoro sempre più influenzato dalle evoluzioni tecnologiche. Aggiornare costantemente le proprie competenze significa mantenere alta la competitività individuale e permettere alle aziende di continuare a crescere.

Per rispondere a queste esigenze, a Città Studi sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione continua individuale dedicati ai lavoratori occupati. Quest'anno l'offerta formativa fa un decisivo passo in avanti: il catalogo è stato rinnovato con l'introduzione di percorsi dedicati alle competenze digitali e all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei processi lavorativi.

Città Studi propone un catalogo ricco e articolato, capace di bilanciare teoria e pratica per adattarsi ai bisogni specifici di ogni profilo. Sviluppare le proprie capacità è oggi ancora più accessibile: grazie al supporto della Regione Piemonte, è possibile accedere a finanziamenti che coprono al 70% dei costi totali del corso.

Tra i corsi presenti a catalogo, Città Studi propone nell’area Organizzativo/Gestionale percorsi mirati come “Elementi di Base di Paghe e Contributi”, che fornisce le nozioni fondamentali per l’amministrazione del personale. Per chi desidera sviluppare competenze di leadership e comunicazione, è disponibile anche il percorso “Elementi di Comunicazione e Leadership”, per imparare a comunicare in modo efficace e persuasivo e gestire i conflitti.

Nell’area linguistica sono presenti corsi di Lingua Inglese di livello elementare e pre-intermedio.

Inoltre sono sempre attivi i corsi “Tecniche di Pasticceria da Ristorazione”, “Tecniche di Cucina Base e Avanzata” e “Accompagnatore Cicloturistico”, pensati per sviluppare competenze pratiche e specialistiche in ambiti dinamici e in continua evoluzione.

Nell’area informatica completano il catalogo i corsi come “Aggiornamento Informatico – Elaborazione Testi e Foglio Elettronico (Livello Base)”, per acquisire le competenze essenziali e padroneggiare strumenti come Word ed Excel, fondamentali in ogni contesto lavorativo, e “IT Security”, un percorso di aggiornamento dedicato alla protezione dei dati e alla navigazione in sicurezza sul web.

Particolarmente innovativa è la sezione Digital Marketing e Intelligenza Artificiale, che si arricchisce di quattro nuovi corsi progettati per fornire competenze aggiornate e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Accanto a “Elementi di Base di Social Media Marketing”, dedicato alla gestione strategica dei principali social network, sono presenti “Tecniche di Digital Marketing: Strategie, Dati e AI”, per imparare a pianificare campagne online efficaci attraverso l’analisi dei dati e l’utilizzo dell’AI, “Elementi di Intelligenza Artificiale”, un percorso introduttivo per comprendere funzionamento, opportunità e applicazioni dell’AI, e “Lavorare con l’IA Generativa”, corso pratico finalizzato all’utilizzo avanzato di strumenti di AI per migliorare l’efficienza e l’automazione dei processi professionali e aziendali.

Per facilitare la partecipazione dei lavoratori, le lezioni si terranno in orario pre-serale. Al termine dei corsi verrà rilasciato un attestato di validazione delle competenze.

Le iscrizioni per l’attuale finestra formativa rimarranno aperte fino al 20 luglio, tranne per il corso di Accompagnatore Cicloturistico a cui è possibile iscriversi fino al 20 settembre.

Per ulteriori informazioni, contattare Città Studi Biella al numero 015 8551111, inviare un'email a formazione@cittastudi.org, oppure visitare il sito web www.cittastudi.org.