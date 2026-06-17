Maturità 2026, notte prima degli esami anche in Piemonte: "Serenità e fiducia, senza avere paura di sbagliare"

A poche ore dalla prima prova di Maturità 2026 l'assessore all'Istruzione e Merito della Regione Piemonte, Daniela Cameroni, ha voluto scrivere ai maturandi condividendo con loro la vicinanza e il sostegno per una prova da sempre fondamentale nella vita dei giovani.



"Cari ragazzi, tra pochi giorni entrerete in aula per affrontare l’Esame di Stato. Per qualcuno sarà una sfida attesa da mesi, per altri un momento carico di emozione e di dubbi. Di domande. Ed è giusto che sia così. La Maturità è una prova da superare, ma non solo: è uno di quei passaggi che restano impressi nella memoria perché segnano la fine di un capitolo importante della vostra vita e l’inizio di una nuova stagione", scrive l'assessore.

"In questi anni avete accumulato conoscenze, ma soprattutto avete costruito qualcosa di più prezioso: la vostra personalità, il vostro modo di guardare il mondo, la vostra capacità di affrontare le difficoltà e di rialzarvi dopo gli ostacoli. Per questo il mio invito - da Assessore regionale all’Istruzione e Merito - è semplice: affrontate questi giorni con serenità e fiducia. Non lasciate che la paura di sbagliare abbia più spazio della consapevolezza di ciò che avete costruito fino ad oggi. Nessun esame può racchiudere interamente il vostro valore, ma ogni esame può aiutarvi a scoprire quanto siete cresciuti".

"Voglio prendermi questo spazio per rassicurarvi. La Regione è al vostro fianco. Davanti a voi si apriranno molte strade: ciò che farà la differenza però non sarà il percorso scelto, ma la passione e l'impegno con cui lo percorrerete. Il Piemonte ha bisogno del vostro talento. Ha bisogno di giovani preparati, curiosi e coraggiosi, capaci di immaginare il futuro e di costruirlo con le proprie mani. Portate con voi l'entusiasmo dei vostri sogni e la consapevolezza che ogni traguardo importante nasce sempre da una scelta: quella di mettersi in gioco".