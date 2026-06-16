Biella, la notte romantica dei borghi più belli d’Italia sarà al Piazzo

A seguito dell'ingresso del borgo del Piazzo come “Borgo Ospite” tra i Borghi più belli d'Italia, il Comune di Biella ha aderito alla Notte Romantica, l’appuntamento nazionale organizzato dall’associazione “I Borghi più belli d’Italia” per celebrare l’amore nei borghi più suggestivi. Il tema dell’edizione 2026 è “L’amore per i ricordi”, quelli nati tra le pagine di un libro o quelli che nasceranno nei luoghi più suggestivi della città.

L’evento si terrà sabato 20 giugno e sarà preceduto da una preview il giorno precedente, venerdì 19 giugno.

Di seguito il programma.

Venerdì 19 giugno - Galleria del Centro Commerciale “I Giardini”.

Dalle 15.30 alle 16.30, la Biblioteca Civica di Biella “Alfredo Frassati” proporrà un nuovo appuntamento della rassegna Libri in giro: storie per una notte romantica.

Il pomeriggio prevede la lettura di brani ad alta voce, accompagnata dalla musica di Areté Ensemble con il progetto Teatri Tascabili, la distribuzione di aforismi e la consegna di palloncini a tema Notte Romantica.

L’iniziativa gratuita e aperta a tutte e tutti è realizzata in collaborazione con il Centro Commerciale “I Giardini”, Areté Ensemble, l’Associazione Amici della Biblioteca e la Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

Sabato 20 giugno – Borgo del Piazzo

Dalle 18 l’Associazione Centro Studi Generazioni e Luoghi, in collaborazione con la Biblioteca Civica di Biella “Alfredo Frassati” e l’Associazione Amici della Biblioteca, propone un'apertura straordinaria di Palazzo La Marmora, con ingresso libero e gratuito.

Sarà possibile visitare in autonomia le sale del Palazzo, un’occasione unica per vivere l’atmosfera della serata, immersi nella bellezza di una dimora storica, con la partecipazione di rievocatori in abbigliamento del periodo risorgimentale. Nello splendido giardino verranno allestiti punti lettura, dove saranno proposti testi a tema e distribuiti aforismi selezionati e preparati dall’Associazione Amici della Biblioteca.

Dalle 22.00 un sottofondo musicale curato dalla Fondazione Accademia Perosi riempirà le sale di Palazzo La Marmora e accompagnerà i visitatori in attesa del bacio di mezzanotte.

Sara Gentile, Assessore alla Cultura e Turismo, commenta: “L’ingresso del Piazzo all’interno della rete dei Borghi più Belli d’Italia è una straordinaria occasione per condividere esperienze di valore che ci permettono di promuovere la bellezza del nostro borgo “alto”. Ringrazio gli sponsor e tutti coloro che hanno aderito all’organizzazione dell’evento consentendoci di conferire ulteriore vitalità a questo appuntamento speciale”.

Per informazioni:

Biblioteca Civica di Biella “Alfredo Frassati” - 015 2524499 – Email: biblioteca@comune.biella.it

Ufficio Turismo del Comune di Biella: turismo@comune.biella.it – 015 3507400