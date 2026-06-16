Biella, Ponte della tangenziale: da oggi fino a venerdì 31 luglio senso unico in direzione Chiavazza/Cossato

A partire da martedì 16 giugno Anas avvierà i lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione sul ponte sul torrente Cervo, al km 15 della statale 758 “Masserano-Mongrando” (ex SP 142/A). Al fine di contenere il più possibile l’impatto sul traffico locale, i lavori sono stati programmati alla chiusura dell’anno scolastico come condiviso al tavolo tecnico attivato presso la Prefettura di Biella.

Per consentire gli interventi, a partire da martedì 16 giugno e fino a venerdì 31 luglio sul ponte sarà attivo il senso unico da Biella in direzione Chiavazza/Cossato con divieto di transito in direzione del centro città.

Il progetto di intervento prevede la sostituzione dei 19 giunti di dilatazione installati lungo l’infrastruttura, ormai ammalorati, per un investimento complessivo pari a circa 200 mila euro, a completamento degli interventi eseguiti nell’estate 2023, che avevano previsto il rifacimento dell’impermeabilizzazione, del sistema di raccolta delle acque e della pavimentazione dell’impalcato.

I giunti di dilatazione sono elementi strutturali progettati per consentire gli spostamenti e le rotazioni delle strutture, garantendo la continuità del piano viabile e assorbendo le deformazioni dovute a fenomeni come la variazione di temperatura o eventi sismici.

Per effetto della limitazione, la circolazione in transito sulla statale 758 e diretta a Biella sarà deviata in uscita tramite apposita cartellonistica di indicazione alla rampa per Chiavazza su Corso Lago Maggiore fino alla rotatoria di intersezione con Via Milano (SP300) e attraverso Via Milano fino al ponte Nino Cerruti/Via Cernaia.

Sarà possibile raggiungere il centro città anche da Candelo.

Percorsi alternativi per i veicoli con peso superiore a 7,5 tonnellate

Il percorso alternativo consigliato per i veicoli con peso superiore a 7,5 tonnellate in transito sulla SS758 è costituito dall’uscita allo svincolo di Cossato sulla SS232 Var “Panoramica Zegna” in direzione Carisio con prosecuzione sulla SP230 all’altezza di località Bivio Donna fino a Biella.

Per i mezzi pesanti che percorrono l’Autostrada A4 e sono diretti a Biella si consiglia l’uscita a Carisio con prosecuzione sulla SP230 attraverso i territori comunali di Villanova Biellese, Massazza, Benna, Verrone e Gaglianico fino al centro città.

Per chi è in uscita dalla A4 a Carisio ed è diretto verso la zona Est (Vigliano Biellese, Valdengo, Quaregna Cerreto e Cossato) il percorso alternativo è costituito dalla SP230 fino a località Bivio Donna con prosecuzione sulla SS232 “Panoramica Zegna” in direzione Mottalciata fino all’ingresso sulla SS758 “Masserano-Mongrando” e alle successive uscite.

Anas provvederà a indicare tutti i percorsi alternativi tramite apposita cartellonistica di presegnalazione della chiusura del ponte sul torrente Cervo.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” - “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.