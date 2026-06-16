Biella, "10 Piccoli accordi" all'Accademia Perosi: omaggio ad Agatha Christie

Venerdì 19 Giugno 2026 | h. 21:15

10 Piccoli accordi - E non ne rimase nessuno

Terrazza di Palazzo Gromo Losa

Venerdì 19 Giugno alle 21:15 ma si inizierà al calar della luce…

Ci sono partiture che non vengono mai eseguite in pubblico. Non perché siano incompiute. Semplicemente perché sono state scritte per un solo pubblico.

Il cielo di Palazzo Gromo Losa farà da palcoscenico a un evento di voce e musica: la prima assoluta di 10 Piccoli Accordi - E non ne rimase nessuno, pièce di teatro e musica ispirata alla geometria narrativa di Agatha Christie e ambientata nel mondo della musica classica italiana.

Venerdì 19 Giugno 2026 alle 21:15 ma si inizierà al calar della luce… sulla terrazza del palazzo, tra le ombre della sera e la luce mobile dei proiettori, Elisa Lombardi presterà la sua voce a un narratore onnisciente e implacabile, che guiderà il pubblico dentro una storia di colpe dimenticate, talenti spezzati e giustizia poetica. Al suo fianco, il Quartetto Aleph eseguirà musiche di Mozart e Haydn in una partitura originale costruita come il testo stesso: dieci accordi dissonanti, ciascuno breve come un rantolo, ciascuno preciso come una sentenza.

A completare la scena, i shadow puppeteers: il teatro delle ombre.

Tutto ha inizio quando un misterioso Conte dal nome enigmatico A. N. Nullo, convoca dieci illustri personalità del mondo musicale in un'abbazia benedettina sperduta sull'Appennino abruzzese. Dieci lettere su carta avorio. Dieci accettazioni. Un padrone di casa che non si vede mai. E un rullo perforato già inserito nell'organo a canne del 1743, che aspetta, con la certezza assoluta di chi sa che il momento arriverà.

Uno per uno, i dieci ospiti scopriranno che qualcuno li conosce meglio di quanto si conoscano loro stessi.

"Il rullo aspettava. Come aspetta sempre, la musica vera, prima di essere suonata."

Elisa Lombardi (Attrice) - Antonio Molle (Violino) - Samuele Preda (Violino) - Silvia Rossi (Viola) - Isabella Maria Veggiotti (Violoncello)

Elisa Lombardi

Elisa nasce in Toscana, ad Arezzo.

Inizia a studiare le discipline teatrali a Firenze, per poi approfondire i suoi studi all'Accademia professionale di prosa del Teatro Golden di Roma. Inizia presto a lavorare nel campo del teatro musicale e di prosa,

partecipando a varie produzioni, tra cui TOOTSIE IL GIOCO DELL’AMBIGUITÀ (Con Marco Columbro e la regia di Maurizio Nichetti), MAMMA MIA! (dove interpreta la giovane protagonista Sophie, accanto a Chiara Noschese), NON SI UCCIDONO COSÌ ANCHE I CAVALLI? (Con Giuseppe Zeno e la regia di Giancarlo Fares), FLASHDANCE IL MUSICAL (dove interpreta la co-protagonista Gloria), EROINA, DONNE ALLA GUERRA DI TROIA (Spettacolo prodotto da Fondazione Accademia Perosi, andato in scena al Teatro Greco di Tindari e al Teatro Greco di Taormina), NUREYEV ALLA SBARRA (in scena al Teatro Alla Scala, con la regia di Mario Acampa), UNO SCHIACCIANOCI IN CITTÀ (Con Mario Acampa e l’Orchestra Sinfonica della RAI, visibile su Raiplay) e NON DIRMI CHE HAI PAURA (Opera musicale tratta dall’omonimo romanzo di Giuseppe Catozzella e prodotto dal Ravenna Festival).

Partecipa poi ad alcune serie televisive RAI, tra cui “A UN PASSO DAL CIELO” e “LA PALLOTTOLA NEL CUORE” e al film per il Cinema “LA CASA DI FAMIGLIA”, con la regia di Augusto Fornari.

Nel 2025 è in tour con lo spettacolo “SHERLOCK HOLMES il Musical”, con protagonista Neri Marcorè.

Aleph Quartet

Il Quartetto Aleph è stato fondato all’inizio del 2025 da Silvia Rossi, Isabella Veggiotti, Samuele Preda e Antonio Molle. Dalla sintonia tra questi quattro musicisti è nato sin da subito un progetto ambizioso. Ciascuno di loro vanta precedenti esperienze nell’ambito della musica da camera e del quartetto d’archi, avendo ricevuto la propria formazione presso i Conservatori di Torino e Novara, nonché presso accademie internazionali quali l’Accademia Perosi di Biella, l’Accademia di Fiesole a Firenze e l’Accademia del Ridotto di Stradella. Pur essendo di recente formazione, il Quartetto si è perfezionato con Eva Bindere (Kremerata Baltica) ed Elizabeth Wilson, è stato inoltre selezionato dal Delian Quartet per partecipare al “Quartet & Chamber Music Forum” e si è esibito in un recital inserito nel prefestival della rassegna “Colline in musica 2025 Destini”.

Nell’Agosto 2025 ha partecipato alle masterclass estive presso la Universität fuÌr Musik und darstellende Kunst di Vienna (MDW) tenendo un concerto presso la Hofburgkapelle e studiando con Johannes Meissl, Patrick JuÌdt, Vida Vujic e Marianna Shirinyan. Attualmente si sta perfezionando presso l’Accademia Perosi di Biella con Borsa di studio sotto la guida di Oliver Wille e presso la Scuola di Musica di Fiesole con il Cuarteto Casals e Heime Muller. Nel corso della loro attività precedente, i membri del Quartetto Aleph si sono esibiti in numerosi festival e rassegne concertistiche collaborando con musicisti quali: Adelphi Quartet, Simon Rowland Jones, Adrian Pinzaru, Miriam Prandi, Alessandro Deljavan, Marc Danel, Lorraine Campet, Pierre Antoine Cordon, Francesca Turcato, Alexey Zhilin.

immagini scaricabili da questo link: https://www.swisstransfer.com/d/267781ee-972b-4d60-8e97-55df5107fd36