“Prendersi cura di chi si prende cura”: appuntamento a Valdilana

Il Comune di Valdilana, in collaborazione con ASL di Biella, Consorzio dei Servizi Sociali CISSABO e comitato Tessere la Salute, organizza “Prendersi cura di chi si prende cura”, incontro rivolto ai familiari curanti.

L’appuntamento è in programma sabato 13 giugno, dalle 10 alle 12, al Centro Diurno Alzheimer “Antonio Barioglio”, nella RSA San Bernardo, al secondo piano.

Sarà un momento di ascolto e confronto dedicato a chi assiste una persona fragile. Durante l’incontro si parlerà dei momenti più delicati della giornata, della settimana e dell’anno, con l’obiettivo di individuare strategie di cura, prevenire le difficoltà e aiutare i caregiver a costruire e pianificare una rete di supporto.

Spazio anche a domande, condivisione e sostegno reciproco tra i partecipanti.

Interverranno la dottoressa Elena Ortone e AMA Biella.