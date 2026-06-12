Maria Pranio alla Mediterranean Cup

l nuoto biellese e nello specifico il team In Sport Rane Rosse di Biella festeggiano un altro risultato di prestigio, che entra di diritto nella storia della disciplina a livello provinciale: l’atleta classe 2011 Maria Pranio infatti farà parte della nazionale giovanile azzurra che parteciperà all’edizione 2026 della Mediterranean Cup, in programma dal 19 al 21 giugno in Serbia, a Novi Sad.
Già nel 2023 un atleta In Sport aveva partecipato alla meglio conosciuta manifestazione Coppa Comen: in quell’occasione Pietro Remorini colse un fantastico bronzo nei 400 misti a Limassol, Cipro.
Tornando a Maria Pranio, l’atleta allenata dal tecnico Riccardo Mosca ha meritato la convocazione conquistando un fantastico argento nei 400 misti ai recenti Criteria Nazionali Giovanili di Riccione.
A Novi Sad dovrebbe nuotare i 400 misti, con la possibilità di vederla in vasca anche nei 200 dorso.