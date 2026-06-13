Alberto Ghizzi Panizza racconta la sua storia: la fotografia come passione, natura e professione FOTO

Un percorso nato in famiglia, cresciuto attraverso l’arte e diventato nel tempo una professione riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Alberto Ghizzi Panizza, fotografo professionista, Nikon Global Ambassador, Master della Nikon School ed ESO Photo Ambassador, ha raccontato la propria storia nel corso dell’incontro, ripercorrendo le tappe principali di una carriera costruita a partire da una passione coltivata fin dall’infanzia.

Alla base del suo rapporto con l’immagine ci sono le radici familiari: un nonno pittore naïf e un padre fotografo amatoriale, abituato a immortalare momenti di vita quotidiana. Un contesto che, pur senza una scelta inizialmente consapevole, ha contribuito a formare il suo sguardo e la sua sensibilità visiva.

«È venuto tutto naturale, quasi senza accorgermene», ha spiegato Ghizzi Panizza, ricordando i dipinti del nonno e le fotografie del padre. Da bambino disegnava molto, ma l’incontro con la macchina fotografica ha cambiato il suo modo di esprimersi: prima con la pellicola, poi con il digitale, ambito nel quale ha iniziato a sperimentare fin dagli anni Novanta.

Il suo viaggio nella fotografia digitale è cominciato nel 1998 con una fotocamera da appena 0,06 megapixel. Da quel momento ha preso forma un percorso che lo ha portato a trasformare un hobby in una carriera a tempo pieno, con oltre 60 premi nazionali e internazionali e circa 70 mostre realizzate in tutto il mondo.

Durante l’incontro, promosso da Fotoclub Biella, a Palazzo Gromo Losa, il fotografo ha sottolineato anche il valore personale di questa attività: non soltanto lavoro, ma spazio di equilibrio, distrazione positiva e riconnessione con la natura e con il mondo. «La fotografia per me è un modo per togliermi lo stress di dosso», ha raccontato, spiegando come da questa passione siano nati anche corsi individuali e di gruppo, servizi professionali e viaggi dedicati agli appassionati.

Nel corso della sua carriera, Ghizzi Panizza ha raggiunto numerosi traguardi: dalla fondazione dell’Associazione Travel Photo Experience nel 2011 ai riconoscimenti in concorsi internazionali, dall’ingresso nel Nikon Professional Services alla collaborazione con Nital e Nikon Europa come docente della Nikon School. Ha inoltre realizzato reportage per Nikon ed ESO negli osservatori cileni, campagne per Nikon Europa, webinar, corsi online e pubblicazioni fotografiche. Nel 2023 è stato testimonial per la presentazione della Nikon Z8, mentre nel 2024 ha avviato una collaborazione con i RIS, il Raggruppamento Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Parma.

La sua testimonianza ha messo al centro la fotografia come linguaggio, mestiere e forma di relazione con il mondo: un modo per “disegnare con la luce”, trasformando l’osservazione dei dettagli in racconto visivo. L'evento è inserito nel ricco programma della rassegna "Selvatica - Arte e natura in festival".