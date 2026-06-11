Biella: non si ferma all'alt della Polizia, poi oppone resistenza agli agenti

Un giovane di origine straniera, non residente nella nostra provincia, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel corso di un controllo sul territorio cittadino.

Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi, in orario notturno, nel comune di Biella: stando alle prime ricostruzioni, affidate alle forze dell’ordine, il ragazzo alla guida della sua auto non si sarebbe fermato ad un posto di blocco proseguendo nella sua marcia. A suo dire perché aveva con sé una patente di giuda straniera.

Fermato dopo pochi chilometri, nel comune di Ponderano, avrebbe prima opposto resistenza agli accertamenti di rito poi avrebbe tentato di colpire un paio di agenti. Alla fine, è stato condotto negli uffici della Questura di Biella per essere identificato. Sembra che non avesse con sé i dovuti documenti, oltre al permesso di soggiorno.

In seguito, è comparso nell’udienza di convalida, assieme al suo avvocato d’ufficio Claudia Botto Steglia, dove gli è stato notificato il divieto di dimora nel Biellese.