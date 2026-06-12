Sella, al via la sottoscrizione del nuovo Btp Italia Sì

Dal 15 al 19 giugno si potrà sottoscrivere il titolo, pensato per piccoli risparmiatori, direttamente online tramite pc, smartphone e tablet, utilizzando il canale telefonico oppure in succursale

Parte il primo collocamento di Btp Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all’inflazione e dedicato esclusivamente agli investitori retail. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze collocherà il nuovo Btp da lunedì 15 a venerdì 19 giugno, salvo chiusura anticipata e, come già avvenuto in passato, anche in questa occasione i clienti del gruppo Sella avranno la possibilità di sottoscrivere il bond direttamente online, tramite smartphone e tablet, utilizzando il canale telefonico oppure presso tutte le succursali delle banche del Gruppo.

L’emissione del nuovo Btp Italia Sì ha una durata di 5 anni, con cedole semestrali calcolate con un meccanismo semplificato, basato su due sole componenti: un tasso fisso dell’1,60% – garantito anche in caso di deflazione – più il tasso di inflazione nazionale rilevato dall’ISTAT nel semestre di riferimento. L’importo delle cedole sarà, quindi, calcolato applicando la somma dei due tassi al capitale nominale inizialmente investito. È previsto inoltre un “premio fedeltà” pari allo 0,6% del capitale nominale investito per chi detiene il Btp Italia Sì fino alla scadenza, nel 2031.

Il taglio minimo acquistabile è di 1.000 euro e non è prevista alcuna commissione bancaria da applicare alla sottoscrizione. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione.

Per sottoscrivere il nuovo titolo di Stato basterà accedere direttamente al mercato Mot tramite una delle piattaforme di trading online del gruppo Sella oppure utilizzare il canale telefonico o rivolgersi allo sportello più vicino.