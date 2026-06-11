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Newsbiella Young | 11 giugno 2026, 11:00

Lezioni di vela, una settimana sul Lago di Garda per il Liceo Sportivo di Biella

Lezioni di vela, una settimana sul Lago di Garda per il Liceo Sportivo di Biella

Lezioni di vela, una settimana sul Lago di Garda per il Liceo Sportivo di Biella

Con la fine delle lezioni si è conclusa l’ormai tradizionale attività didattica che sul finire di ogni anno scolastico coinvolge – per un’intera settimana – gli studenti del Liceo Sportivo dell’Itis. Il progetto, avviato cinque anni or sono, vede alternarsi annualmente lo studio delle attività sportive di montagna (sci, snowboard, ciaspole) e quelle di vela (gli sport nautici in cui l’imbarcazione si muove sfruttando il vento); ad essere coinvolti, 54 allievi delle classi dalla I alla IV.

Meta di quest’anno, dedicato alle discipline di vela, è stata Riva del Garda, dove i giovani hanno vissuto intense giornate equamente divise tra attività di navigazione sul lago (catamarano e windsurf) sotto la guida di istruttori qualificati e lezioni teoriche curate dai docenti di Scienze motorie dell’Itis; queste ultime, in particolare, hanno riguardato la preparazione atletica per tali discipline, l’analisi del movimento dell’apparato locomotore e le modalità di contrazione, di crescita e di adattamento dei muscoli. 

Ogni attività pratica è stata valutata sul posto dagli istruttori, mentre le conoscenze teoriche acquisite sono state oggetto di verifica una volta rientrati a Biella; le valutazioni sono poi state inserite nel modulo dedicato presente in pagella.

Come in tutte le visite di istruzione, non sono mancati momenti di svago e di socialità, come giochi di società e karaoke; ovviamente presenti anche varie occasioni culturali e di conoscenza del territorio, come le escursioni – rigorosamente in bicicletta – alle cascate del Varone e al castello di Arco, straordinaria opera fortificata di epoca medievale. Gli allievi erano accompagnati dai docenti Federica Cagna, Martina Ferrero, Costantino Iannacone e Stefano Marrazzo.

c. s. Ufficio Comunicazione e Relazioni esterne ITIS “Q. Sella” g. c.

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