Lezioni di vela, una settimana sul Lago di Garda per il Liceo Sportivo di Biella

Con la fine delle lezioni si è conclusa l’ormai tradizionale attività didattica che sul finire di ogni anno scolastico coinvolge – per un’intera settimana – gli studenti del Liceo Sportivo dell’Itis. Il progetto, avviato cinque anni or sono, vede alternarsi annualmente lo studio delle attività sportive di montagna (sci, snowboard, ciaspole) e quelle di vela (gli sport nautici in cui l’imbarcazione si muove sfruttando il vento); ad essere coinvolti, 54 allievi delle classi dalla I alla IV.

Meta di quest’anno, dedicato alle discipline di vela, è stata Riva del Garda, dove i giovani hanno vissuto intense giornate equamente divise tra attività di navigazione sul lago (catamarano e windsurf) sotto la guida di istruttori qualificati e lezioni teoriche curate dai docenti di Scienze motorie dell’Itis; queste ultime, in particolare, hanno riguardato la preparazione atletica per tali discipline, l’analisi del movimento dell’apparato locomotore e le modalità di contrazione, di crescita e di adattamento dei muscoli.

Ogni attività pratica è stata valutata sul posto dagli istruttori, mentre le conoscenze teoriche acquisite sono state oggetto di verifica una volta rientrati a Biella; le valutazioni sono poi state inserite nel modulo dedicato presente in pagella.

Come in tutte le visite di istruzione, non sono mancati momenti di svago e di socialità, come giochi di società e karaoke; ovviamente presenti anche varie occasioni culturali e di conoscenza del territorio, come le escursioni – rigorosamente in bicicletta – alle cascate del Varone e al castello di Arco, straordinaria opera fortificata di epoca medievale. Gli allievi erano accompagnati dai docenti Federica Cagna, Martina Ferrero, Costantino Iannacone e Stefano Marrazzo.